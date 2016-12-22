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Друзья рассказали о гибели россиянина в Сирии при выполнении задания
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Друзья рассказали о гибели россиянина в Сирии при выполнении задания
Общество, 07 мар, 23:24
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Друзья рассказали о гибели россиянина в Сирии при выполнении задания
По словам одного из друзей Александра Солопова, его похоронили 6 марта в Волгоградской области. Ранее группа исследователей CIT сообщила, что погибший, вероятно, был российским военным
Фото: Тимур Абдуллаев / NewsTeam / ТАСС

В Сирии погиб россиянин Александр Солопов, рассказали РБК его знакомые. По словам одного из них, он выполнял «специальное задание».

Солопов служил в Сирии около четырех месяцев, сообщил РБК его друг Иван. «Он должен был приехать из Сирии [раньше], но из-за мартовских праздников отложили. Привез его [тело] домой его капитан. Александра похоронили 6 марта в Средней Ахтубе (поселок в Волгоградской области. — РБК), где жили его родители. Последний раз мы виделись летом. Он очень любил свою работу. И гордился тем, что служит. А причины поездки в Сирию мне не известны», — рассказал он.

Россиянин служил в Сирии по контракту, сообщил РБК его друг Дмитрий Песков. «Мало кто знал, что он уехал в Сирию. Для родных и друзей он говорил, что служит в Ростове на полигоне, чтобы не беспокоились, да и запрещал им распространять эту информацию. Он погиб при выполнении спецзадания. Еще несколько человек получили ранения и находятся в госпитале. Похоронили его как героя, с почестями. На похоронах был военный оркестр, три выстрела, много военных. Выступал главный комиссар Волгоградской области, он и подтвердил, что Александр выполнял воинский долг по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике», — рассказал он.

Еще один друг Солопова, Юрий Сумин, рассказал РБК, что тот сначала служил по контракту в Ингушетии, а потом поехал в Сирию. «Познакомились мы, когда несли вахту памяти в Суровикино (город в Волгоградской области. — РБК). Добрый, хороший пацан, душа компании. После вахты поддерживали общение, но практически не встречались, так как жили далеко», — рассказал он.

О гибели россиянина​, а также о том, что его похороны состоятся 6 марта, сообщал 5 марта портал «Волжский блокнот». Издание отмечало, что «Солопов погиб в Сирии во время несения воинской службы». Родственники узнали о его гибели 1 марта, говорилось в заметке.

Группа исследователей Conflict Intelligence Team (CIT) проанализировала информацию из соцсетей и сообщила, что данные указывают на то, что Солопов был действующим военнослужащим, а не бойцом ЧВК Вагнера. Об этом она сообщила в своем канале в Telegram. На одной из фотографий в соцсетях Солопов изображен в военной форме, виден шеврон, «напоминающий эмблему 291-й артиллерийской бригады 58-й армии Южного военного округа». Проанализировав другие публикации, в том числе в соцсетях сирийской армии, в CIT предположили, что Солопов был в Сирии советником сирийских артиллеристов и погиб в ходе наступления на Восточную Гуту, пригород Дамаска.

«При этом мы не можем с уверенностью утверждать, что обстоятельства его гибели были именно такими», — подчеркивается в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.

Авторы: Любовь Алтухова, Андрей Гатинский.
При участии: Сергей Витько.
Теги: Сирия , россиянин
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