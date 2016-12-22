Путин признался в «рыбацком» обмане супруги Трампа

Президент России рассказал о том, как «приврал», разговаривая с Меланией Трамп о рыбалке. Но заверил, что вербовать супругу американского президента не пытался

Владимир Путин и Мелания Трамп (Фото: Kay Nietfeld / Reuters)

Президент России Владимир Путин рассказал в фильме Владимира Соловьева «Миропорядок 2018», о чем он говорил с женой президента США Меланией Трамп в ходе саммита G20 в Гамбурге в июле 2017 года, где впервые лично встретился с Дональдом Трампом и его супругой.

По словам Путина, одной из тем его разговора с Меланией Трамп и стоявшей рядом с ней супругой премьер-министра Италии Эммануэлой Мауро стала природа России. Президент рассказал собеседницам о тиграх Дальнего Востока, о медведях Камчатки и о рыбалке в Сибири.

«Ну, конечно, как в таких случаях водится, приврал немножко, — сказал президент, по-рыбацки разведя руками. — Когда о рыбалке рассказываешь, разве можно не приврать».

Отвечая на вопрос Соловьева о том, не было ли попытки завербовать собеседницу, Путин сказал, что оставил это занятие. «Я давно этим не занимаюсь. Хотя любил этим заниматься, это была моя работа в течение многих лет», — сказал президент, вспоминая о своей службе в КГБ СССР.

Путин также рассказал, что поговорил с Меланией Трамп и Эммануэлой Мауро и о том, какие мероприятия проводятся в России в рамках демографической программы.

«Я рассказывал им о том, когда и как мы вводили меры по поддержке материнства и детства, что такое материнский капитал, на каких принципах мы организовали эту работу. Они удивились объему материнского капитала. Рассказал, по каким направлениям он может использоваться, какие мы внедряем еще инструменты. О результатах рассказал», — пояснил президент.