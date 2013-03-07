Уроженцы Кавказа на Cadillac воровали платежные терминалы

В Москве задержана группа выходцев из стран Закавказья, которые занимались похищением банкоматов и платежных терминалов, сообщает пресс-служба МВД.

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Четверо граждан в возрасте от 23 до 48 лет подозреваются в причастности к 30 эпизодам противоправной деятельности. По местам жительства у них обнаружены и изъяты 3 терминала экспресс-оплаты, 1 терминал мгновенной лотереи, а также 3 электронные платы от терминалов экспресс-оплаты.

Помимо этого, изъят был и принадлежавший участнику группы автомобиль Cadillac Escalade, который использовался для противоправной деятельности.

Задержанием подозреваемых занимались сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России при поддержке сотрудников СОБР "Рысь".

Проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято решение о задержании подозреваемых в порядке ст. 91 УПК России.