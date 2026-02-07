Ректор Бауманки предупредил о риске экономики из-за квантового компьютера

Получение дешевой энергии и развитие квантовых компьютеров изменят всю систему шифрования информации, а еще обеспечат развитие ИИ, который надо будет обучить делать ошибки, дал прогноз Михаил Гордин

Михаил Гордин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В ближайшие 25 лет стоит ожидать развития технологий для получения дешевой термоядерной энергии и квантовых компьютеров, дал прогноз в интервью РБК ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин.

«Если термояд случится (управляемый термоядерный синтез), особенно не в монструозном, а в относительно компактном виде, это реально может изменить мир. Потому что освоение термоядерного синтеза дает доступ к действительно большому количеству энергии, со временем — относительно дешевой», — сказал он.

Квантовые компьютеры, в свою очередь, дадут фундаментальный скачок в производительности вычислений. Если расчеты будут производиться гораздо точнее, то будет сокращаться и количество испытаний, пояснил ректор. Но это может оказать и негативный эффект на сферу защиты данных.

«Если квантовый компьютер заработает, рано или поздно будут взломаны все существующие коды. Против этого есть постквантовая криптография, которая сейчас развивается. Это область математики, которая создает алгоритмы, устойчивые к взлому квантовым компьютером», — рассказал Гордин. В то же время такими алгоритмами смогут пользоваться не все. Ректор отметил, что в мире зашифрованная информация используется везде: от телефонов и инсулиновых помп до государственных систем.

«Все это бесконечное количество коммерческого шифрования враз может быть взломано квантовым компьютером. Придется перестраивать всю систему шифрования на новые алгоритмы, и это уже экономическая проблема», — считает Гордин. Спецслужбы, по его словам, «разберутся», они смогут, что нужно, зашифровать. «А вот то, что все обычное шифрование развалится, — это будет огромный эффект», — резюмировал Гордин.

Нынешний уровень развития искусственного интеллекта ректор сравнил с развитием ребенка трех-четырех лет. «Он хорошо умеет говорить, складывает слова. Очень хорошо распознает изображения, даже лучше человека. <...> Но мы же не поручаем трехлетним разрабатывать ядерные реакторы — им еще кое-чему надо научиться», — считает ректор Бауманки.

Гордин также отметил, что в процессе разработки новых изобретений люди неизбежно совершают ошибки, но человечеству еще предстоит научить искусственный интеллект ошибаться. «Это отдельная сложная история. Кто-то это сделает, но как — мы не знаем», — cказал он.