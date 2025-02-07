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В Краснодаре задержали девушку, показавшую грудь из люка машины

В Краснодаре задержали девушку, показавшую грудь из люка машины
Video

Полиция Краснодара опубликовала видео с извинениями девушки, которая во время поездки по городу высунулась из люка автомобиля и оголила грудь. Она пообещала, что такого больше не повторится.

Видео сделано на улице Красной. Кадры снял проезжавший рядом водитель.

Местная полиция указывала, что водителю машины с девушкой грозит административный штраф 2 тыс. руб. за перевозку пассажиров вне кабины, а пассажирке — до 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Позднее ее арестовали на десять суток.

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Краснодар полиция машина девушка
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