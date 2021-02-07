Вырыпаев отказался от слов про увольнение

«Я выдал свое предположение за реальность. Сложная ситуация в политике и во всем, и мне показалось, что это происходит», — сказал Вырыпаев, ранее утверждавший, что его «отовсюду увольняют, в том числе и из «Okko театра»

Иван Вырыпаев (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Актер и сценарист Иван Вырыпаев, комментируя свои же слова об увольнении из «Okko театра», заявил, что их неправильно истолковали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе мультимедийного сервиса Okko.

«Я опровергаю сообщение о том, что меня уволили из «Okko театра». Сегодня на Creative Mornings меня неправильно истолковали, это недоразумение и фраза, вырванная из контекста разговора», — приводит слова Вырыпаева пресс-служба.

На своей странице в Facebook Вырыпаев опубликовал похожее сообщение, видоизменив вторую часть заявления. «Я опровергаю сообщение о том, что меня уволили из «Okko театра». Сегодня на Creative Mornings я сказал, что меня могут уволить, но меня никто не увольнял. Я по-прежнему являюсь генеральным продюсером «Okko театра», — написал он.

В разговоре с РБК Вырыпаев сказал, что «выдал свое предположение за реальность». «Сложная ситуация в политике и во всем, и мне показалось, что это происходит. Но мне позвонили из Okko и сказали, что нет, меня не уволили. Поэтому я опровергаю это, на самом деле этого не было, это не так, не хочу людей подводить. Честно говоря, я же сказал это ведь в беседе, а не публично, это просто вылилось из беседы. Меня спросили, какие у меня планы на будущее — я ответил, наверное, меня уволят. Но это же не официальная информация», — рассказал РБК Иван Вырыпаев.

«Со стороны Okko ничего не было. Сейчас просто такая у меня сложная ситуация политическая, в которой я нахожусь, у меня много всего происходит, что у меня такое ощущение сложилось, что со мной никто ничего не делает, достаточно субъективное», — ответил Вырыпаев на вопрос о причинах предположения об увольнении.