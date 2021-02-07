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Вырыпаев отказался от слов про увольнение

«Я выдал свое предположение за реальность. Сложная ситуация в политике и во всем, и мне показалось, что это происходит», — сказал Вырыпаев, ранее утверждавший, что его «отовсюду увольняют, в том числе и из «Okko театра»
Иван Вырыпаев
Иван Вырыпаев (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Актер и сценарист Иван Вырыпаев, комментируя свои же слова об увольнении из «Okko театра», заявил, что их неправильно истолковали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе мультимедийного сервиса Okko.

«Я опровергаю сообщение о том, что меня уволили из «Okko театра». Сегодня на Creative Mornings меня неправильно истолковали, это недоразумение и фраза, вырванная из контекста разговора», — приводит слова Вырыпаева пресс-служба.

На своей странице в Facebook Вырыпаев опубликовал похожее сообщение, видоизменив вторую часть заявления. «Я опровергаю сообщение о том, что меня уволили из «Okko театра». Сегодня на Creative Mornings я сказал, что меня могут уволить, но меня никто не увольнял. Я по-прежнему являюсь генеральным продюсером «Okko театра», — написал он.

В разговоре с РБК Вырыпаев сказал, что «выдал свое предположение за реальность». «Сложная ситуация в политике и во всем, и мне показалось, что это происходит. Но мне позвонили из Okko и сказали, что нет, меня не уволили. Поэтому я опровергаю это, на самом деле этого не было, это не так, не хочу людей подводить. Честно говоря, я же сказал это ведь в беседе, а не публично, это просто вылилось из беседы. Меня спросили, какие у меня планы на будущее — я ответил, наверное, меня уволят. Но это же не официальная информация», — рассказал РБК Иван Вырыпаев.

«Со стороны Okko ничего не было. Сейчас просто такая у меня сложная ситуация политическая, в которой я нахожусь, у меня много всего происходит, что у меня такое ощущение сложилось, что со мной никто ничего не делает, достаточно субъективное», — ответил Вырыпаев на вопрос о причинах предположения об увольнении.

О том, что Вырыпаева увольняют из «Okko театра», где он занимает должность генерального продюсера, актер сообщил в рамках международной серии лекций-завтраков Creative Mornings. «Я, друзья, нахожусь в очень сложной ситуации по отношению к «Okko театру», в связи со всеми моими политическими деятелями (sic!) меня отовсюду увольняют, в том числе и из «Okko театра». «Okko театр» у нас, скорее всего, закрывается так же, как и все остальные мои деятельности. Проект был ничего, интересный», — заявил драматург.

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По словам Вырыпаева, у него все меньше и меньше связей с российским государством. «В смысле, с властью я вообще поссорился, поэтому как бы с Министерством культуры тоже. Поэтому мне рассчитывать особо не на кого и, в общем, должен рассчитывать на себя, чтобы делать какие-то проекты», — говорил он.

В пресс-службе Okko сообщили РБК, что Вырыпаева не увольняют. Там отметили, что компания сотрудничает со многими деятелями искусства на проектной основе, и сейчас сервис находится в стадии «переосмысления контентной стратегии». «Компания продолжит развивать «Okko театр» и постепенно будет анонсировать новые проекты», — говорилось в сообщении. Позднее в компании уточнили позицию: «Руководство Оkko не может обсуждать вопрос увольнения Ивана Вырыпаева, так как он не является штатным сотрудником Оkko. Мы работаем с ним на проектной основе, как и с некоторыми другими деятелями искусств».

Проект «Okko театр» был запущен в январе прошлого года. В интервью Forbes Вырыпаев рассказывал, что «Оkko театр» — это театральная онлайн-платформа, где должны показывать спектакли и в сети, и на сцене. Идея создания проекта принадлежала Александру Мамуту, владельцу платформы Okko через Rambler Group.

В пресс-службе «Okko театра» сообщали, что проект рассчитан минимум на три года. Инвесторами стали Rambler в лице главного акционера Александра Мамута и Сбербанк.

Авторы
Михаил Юшков, Елизавета Ламова
Иван Вырыпаев Okko увольнение
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