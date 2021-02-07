Критики попросили оставить Серебренникова худруком «Гоголь-центра»

Несколько дней назад СМИ сообщили о нежелании правительства Москвы продлевать контракт с режиссером, который заканчивается в конце февраля. В департаменте культуры отказались комментировать информацию от анонимных источников

Кирилл Серебренников (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Ассоциация театральных критиков (АТК) обратилась с открытым письмом к министру правительства Москвы, руководителю департамента культуры города Александру Кибовскому с просьбой оставить режиссера Кирилла Серебренникова в должности художественного руководителя «Гоголь-центра».

«Сообщество российских театральных критиков просит Вас вновь предложить К.С. Серебренникову руководство театром», — говорится в обращении.

В ассоциации заявили, что созданный Серебренниковым «Гоголь-центр» стал выдающимся явлением в истории российского театра. В драматическом театре, по мнению критиков, сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи. «Но прежде всего это авторский театр», — считают в АТК.

Как отметили в ассоциации, «Гоголь-центр» стоит в одном ряду с театрами Станиславского и Немировича-Данченко, Вахтангова, Мейерхольда и Таирова, а также «Современником», «Ленкомом», БДТ и др. «Увы, история учит нас, что авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя свое неповторимое лицо», — отмечается в письме.