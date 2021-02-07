Критики попросили оставить Серебренникова худруком «Гоголь-центра»

В этом году «Гоголь-центр» уже объявил свои творческие планы и продал все билеты на спектакли до весны, при этом не исчерпав своей творческой идеи и мощного контакта с аудиторией, утверждают критики.
«Гоголь-центр» невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без «Гоголь-центра». Необходимо сохранить уникальный театр. Считаем, что Кирилл Семенович Серебренников должен остаться художественным руководителем «Гоголь-центра» и рассчитываем на Ваше содействие в этом вопросе», — говорится в письме.
РБК направил запрос в пресс-службу департамента культуры Москвы.
«Гоголь-центр» был создан Кириллом Серебренниковым на базе расформированного Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя. В должности художественного руководителя театра режиссер начал работать в августе 2012 года, а уже месяц спустя сообщил о планах расформировать театр и превратить его в «Гоголь-центр». Театр стал местом, где ставятся спектакли, проводятся кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.
Открытие «Гоголь-центра» состоялось в феврале 2013-го. При этом должность директора театра в разные годы занимали Алексей Малобродский, Анастасия Голуб, Алексей Кабешев и сам Серебренников (исполняющий обязанности с 25 июля 2015. С октября 2015 по апрель 2017-го и с апреля по август 2019-го был директором).
3 февраля осведомленный источник сообщил ТАСС, что департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком «Гоголь-центра» Серебренниковым. «Департамент культуры не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, контракт у него заканчивается в конце этого месяца», — сказал собеседник агентства.
Сам Серебренников в беседе с ТАСС подтвердил, что его контракт «заканчивается в двадцатых числах февраля», но от дальнейших комментариев отказался.
В департаменте культуры Москвы в разговоре с РБК отказались комментировать заявления анонимных источников. «Мы уже много раз в подобных ситуациях объясняли, что официальная информация о решениях департамента размещается на сайте. Она является предметом комментариев в необходимых случаях. Мы не комментируем сообщения, «осведомленный источник» которых всегда является анонимным. Комментарии следует получать у тех, кто распространяет соответствующую информацию», — заявили власти. РБК обратился за комментарием к Кириллу Серебренникову.