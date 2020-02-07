Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Делом Юрия Емельянова занимается управление собственной безопасности ФСИН

Юрий Емельянов (Фото: УФСИН России по республике Дагестан)

Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Указывается, что задержание было произведено в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

В СК позже уточнили, что уголовное дело в отношении Емельянова было возбуждено в связи с государственным контрактом, который по его указанию «Исправительная колония № 1 управления Федеральной службы исполнения наказаний по РСО-Алания» заключила с ООО «Русбилд» на проведение капитального ремонта общежитий.

По данным следователей, Емельянов знал, что работы по факту выполнены не были, однако дал указание начальнику колонии перечислить «Русбилду» 3 млн руб.

«В ходе расследования будет проверена причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям», — сообщили в СК.

Емельянов возглавлял УФСИН по Северной Осетии с 2016 года. Ранее занимал разные должности в рамках этого ведомства, в том числе был начальником отдела управления собственной безопасности.

За время работы Емельянов был удостоен разных государственных наград, в том числе золотой медали «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».