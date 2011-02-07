В.Колокольцев: Моральные качества будущих полицейских пройдут проверку

Подписанный президентом Дмитрием Медведевым 7 февраля закон "О полиции" предполагает прохождение сотрудниками милиции масштабной переаттестации. Это означает, что не все сотрудники милиции останутся в органах с 1 марта, заявил сегодня в ходе пресс-конференции глава московского ГУВД Владимир Колокольцев.

"Ни один сотрудник милиции не будет произведен в ранг сотрудника полиции до тех пор, пока он не пройдет переаттестацию", - заметил В.Колокольцев. Проверка коснется не только квалификации сотрудников милиции, но и их моральных качеств. "Далеко не факт, что многие продолжат свою работу уже в новом качестве - в качестве полицейского", - добавил он.

Новый закон "О полиции" включает нормы, конкретизирующие работу будущей полиции с точки зрения правоприменительной практики. Уточнения коснутся вопросов проникновения сотрудников полиции в квартиры граждан и помещения частных организаций, порядка запрашивания и получения от банков справок по операциям и счетам юрлиц, а также индивидуальных предпринимателей. Закон предполагает использование в практике так называемого правила Миранды, дающего задержанному право на один телефонный разговор, со своими родственниками и близкими.

Между тем глава государства в ходе выступления в Академии МВД 7 февраля отметил, что новый закон ждут дальнейшие поправки, сообщает радиостанция "Маяк". Поправки будут внесены после определённого периода работы закона "О полиции". Д.Медведев отметил, что сейчас законодательным органам стоит обдумать поправки, касающиеся обеспечения сотрудников полиции полноценным социальным пакетом.