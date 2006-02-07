Завтра энергопотребление в Москве ограничат уже с утра

Штаб по координации действий в Московской энергосистеме в период минимальных температур наружного воздуха сегодня принял решение ввести 8 февраля 2006г. режим энергосбережения для предприятий региона - в период с 8:00 до 13:00 мск - в объеме 340 МВт, а с 17:00 до 21:00 мск - не менее 526 МВт, сообщает департамент по работе со СМИ РАО "ЕЭС России".

7 февраля из-за ожидаемого вечером высокого уровня энергопотребления - 16 тыс. 100 МВт - режим энергосбережения для ряда предприятий Москвы и области будет введен в период с 17:00 до 21:00 мск, суммарный объем ограничений подачи электроэнергии предприятиям составит 526 МВт.

Как было отмечено на заседании штаба, в вечерний максимум 6 февраля с.г. ограничения, вводимые с 17:00 до 20:30 мск при нагрузке в 15 тыс. 970 тыс. МВт составили 304 МВт. Утром 7 февраля ограничения промышленных потребителей не вводились, хотя в энергосистеме Московского региона был зафиксирован очередной максимум нагрузки, превысивший на 65 МВт исторический утренний максимум 20 января с.г.

Графики ограничений согласованы с правительствами Москвы и области, которыми принято решение об ограничении энергоснабжения вещевых рынков и строительных организаций, выполняющих энергоемкие работы. Ограничения не касаются социальной сферы, объектов органов государственной власти и управления, медицинских учреждений, воинских частей, объектов МВД, ФСБ, ядерных центров, метрополитена и т.д. Температура воды в тепловых сетях соответствует погодным условиям.

В настоящее время все электростанции Московского региона задействовали полный состав оборудования, эксплуатация которого ведется с предельной загрузкой, и обеспечивают выдачу в энергосистему дополнительной мощности. Ряд энергообъектов работает с перегрузом, который по ТЭЦ "Мосэнерго" превысил 368 МВт.

Ситуация в Московской энергосистеме осложняется тем, что, в силу технологических особенностей транспортировки газа в период низких температур, сохраняются ограничения поставок газа на электростанции РАО ЕЭС. В связи с этим энергетики используют резервное топливо - в основном мазут, расход которого увеличивается. Только за сутки 6 февраля электростанции ОАО "Мосэнерго" дополнительно использовали 18 тыс. т мазута.

Между тем в предстоящие сутки синоптики не обещают перемен к лучшему. Характер погоды существенно не изменится: температура воздуха в ночь с 7 на 8 февраля составит –28...-30, в Подмосковье –28...-33, местами и до 36 мороза. Днем в столице будет теплее –18...-20 градусов, по области ожидается –18...-23 градуса.