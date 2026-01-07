 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Патриарх Кирилл рассказал о роли греха в противостоянии России и Запада

По мнению главы РПЦ, именно Запад ополчился на Россию. И произошло это потому, что Россия представляет собой «очень привлекательную альтернативу цивилизационного развития», уверен патриарх
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову заявил, что Россия становится «духовным противником западной цивилизации». Он объяснил это тем, что на Западе «оправдывают грех».

«Та цивилизация оправдывает грех и считает, что грех есть не грех, не нарушение каких-то там заповедей и каких-то принципов жизни, а альтернатива человеческому развитию», — считает патриарх.

Среди проблем западной цивилизации Кирилл также назвал стремление к личной свободе, которая, по его мнению, ведет к потере нравственной составляющей и деградации молодого поколения. «Нарушение нравственных, божественных законов всегда влечет за собой ситуацию, которая угрожает либо существованию того или иного общества, либо существованию того или иного государства», — сказал он.

Патриарх считает, что именно Запад ополчился на Россию, потому что она представляет собой «очень привлекательную альтернативу цивилизационного развития». «Мы предлагаем не изгонять христианскую веру, как это сейчас происходит на Западе. Мы не принимаем то, что сегодня принято на Западе под лозунгом «права человека», но что на самом деле направлено на разрушение человеческой нравственности», — добавил предстоятель РПЦ.

Также патриарх заявил, что есть определенные идеи и понятия (например духовно-нравственная безопасность, сформированная традиционными религиями России), вокруг которых должен быть общественный консенсус. «Если кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение — изменник Родины — со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями», — сказал он. Он добавил, что нельзя повторять неудачный опыт СССР и настаивать на консенсусе только вокруг тех ценностей, которые присущи нравственной природе человека.

Минувшей ночью патриарх Кирилл возглавил рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

