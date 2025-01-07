В Росреестре опровергли утечку данных из ЕГРН
В Росреестре заявили, что не подтверждают утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН).
«В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде телеграмм-каналов», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Вечером 7 января телеграм-канал «Утечки информации» сообщил, что хакеры разместили объявление, в котором утверждают, что выкачали данные Росреестра. Как утверждается, они получили доступ к порядка 1Тб информации.
Кроме того, хакеры выложили архив с базой данных, содержащей ФИО, адреса электронной почты, номера телефонов, адреса, паспортные данные, СНИЛС и названия компаний.
Осенью глава «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил об утечке персональных данных всех россиян. По его словам, он обнаружил в даркнете информацию и о себе.
В ноябре был принят закон, ужесточающий наказание за утечку персональных данных. Сейчас компаниям, допустившим утечки данных клиентов, грозит штраф до 100 тыс. руб., в случае повторных утечек — до 300 тыс. руб., но «указанный размер штрафа не соразмерен с возможными последствиями от произошедших утечек», говорилось в пояснительной записке. Теперь для компаний введены оборотные штрафы — до 3% выручки. За использование, передачу, сбор и хранение персональных данных, полученных незаконным путем, а также за создание ресурсов, распространяющих такие данные, предусмотрена уголовная ответственность.
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