В Германии мужчина с ножом ворвался в банк и захватил заложницу
В немецкой общине Римбах (Нижняя Бавария) в отделение Volksbank ворвался мужчина с ножом и захватил в заложники женщину, сообщила пресс-служба полиции федеральной земли Гессен на своей странице в X (ранее Twitter).
По данным правоохранителей, инцидент произошел около 8:00 по местному времени (около 10:00 мск). Полицейские, в том числе сотрудники специализированных оперативных групп, находятся на месте происшествия.
О том, какие требования предъявляет мужчина, не уточняется.
Как пишет Hessenschau, полиция оцепила здание Volksbank, также перекрыта федеральная трасса, проходящая в районе Оденвальд. По данным t-online, в момент нападения банк не работал, однако сотрудники находились на своих местах.
Община Римбах с населением около 9 тыс. человек расположена в Гессене на западе Германии, недалеко от границы с федеральной землей Баден-Вюртемберг.
Позднее Bild со ссылкой на представителя местной полиции сообщил о завершении операции и задержании злоумышленника. Заложница и правоохранители не пострадали, находившимся в банке сотрудникам в момент нападения сейчас оказывают психологическую помощь.
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