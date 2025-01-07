В Германии мужчина с ножом ворвался в банк и захватил заложницу

Вооруженный ножом мужчина ворвался в отделение Volksbank в немецкой общине Римбах и захватил в заложники женщину. Полиция окружила здание и перекрыла федеральную трассу в районе Оденвальд. Злоумышленника задержали

Фото: Rene Priebe / dpa / Global Look Press

В немецкой общине Римбах (Нижняя Бавария) в отделение Volksbank ворвался мужчина с ножом и захватил в заложники женщину, сообщила пресс-служба полиции федеральной земли Гессен на своей странице в X (ранее Twitter).

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 8:00 по местному времени (около 10:00 мск). Полицейские, в том числе сотрудники специализированных оперативных групп, находятся на месте происшествия.

О том, какие требования предъявляет мужчина, не уточняется.

Как пишет Hessenschau, полиция оцепила здание Volksbank, также перекрыта федеральная трасса, проходящая в районе Оденвальд. По данным t-online, в момент нападения банк не работал, однако сотрудники находились на своих местах.

Община Римбах с населением около 9 тыс. человек расположена в Гессене на западе Германии, недалеко от границы с федеральной землей Баден-Вюртемберг.

Позднее Bild со ссылкой на представителя местной полиции сообщил о завершении операции и задержании злоумышленника. Заложница и правоохранители не пострадали, находившимся в банке сотрудникам в момент нападения сейчас оказывают психологическую помощь.