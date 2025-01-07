Умер бард Вадим Мищук, написавший «Рижский вокзал» и «Застолье»
В Москве умер бард-исполнитель Вадим Мищук, сообщает сайт Грушинского фестиваля, в котором он и его брат Валерий Мищук неоднократно участвовали.
«Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга — Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе», — говорится на сайте фестиваля.
Вадим Мищук родился в июле 1956 года в Риге. Со своим братом с конца 1970-х выступал в ансамбле «Домино», оба также регулярно принимали участие в Грушинском фестивале авторской песни. В 1989 году братья перебрались в Москву, где начали выступать дуэтом. Их композиции, такие как «Уплывает пароход», «Рижский вокзал» и «Застолье», стали классикой жанра.
Последний альбом «Песен нашего века» вышел в 2020 году. Валерий Мищук умер 14 августа 2022 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Вадим продолжал творческую деятельность сольно.
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