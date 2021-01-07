За сутки в России от последствий COVID-19 умерли 506 человек

Общее число жертв коронавирусной инфекции в стране превысило 60 тысяч

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки в России умерли 506 человек, у которых был подтвержденный COVID 19. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Общее количество умерших с начала пандемии таким образом превысило 60 тыс., достигнув отметки в 60 457.

За последний месяц максимальное число летальных случаев за сутки было зафиксировано 24 декабря – 635. Минимальное число жертв было накануне: 445.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве – 76. Ежедневное число новых смертей в столице уже месяц колеблется в диапазоне 70-77.

В Санкт-Петербурге за сутки умерли 69 человек с подтвержденным коронавирусом. Накануне в городе был зафиксирован суточный минимум за месяц – 58.