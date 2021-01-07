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За сутки в России от последствий COVID-19 умерли 506 человек

Общее число жертв коронавирусной инфекции в стране превысило 60 тысяч
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки в России умерли 506 человек, у которых был подтвержденный COVID 19. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Общее количество умерших с начала пандемии таким образом превысило 60 тыс., достигнув отметки в 60 457.

За последний месяц максимальное число летальных случаев за сутки было зафиксировано 24 декабря – 635. Минимальное число жертв было накануне: 445.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве – 76. Ежедневное число новых смертей в столице уже месяц колеблется в диапазоне 70-77.

В Санкт-Петербурге за сутки умерли 69 человек с подтвержденным коронавирусом. Накануне в городе был зафиксирован суточный минимум за месяц – 58.

В Московской области за сутки умерли 23 человека, в Свердловской 17, в Нижегородской 13, в Красноярском крае 12.

Статистика оперативного штаба по смертям расходится с информацией Росстата. Это связано с методологией учета. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после COVID-19, в том числе случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

Согласно данным Росстата, число умерших с COVID-19 в России с апреля по ноябрь превысило 100 тыс. и составило 116 030.

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