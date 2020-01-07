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Конфликт вокруг «Матильды» ,  
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Поклонская назвала свою ошибку в конфликте вокруг «Матильды»
По словам депутата Госдумы, выступая против фильма Алексея Учителя, она напрасно действовала как прокурор и вдобавок «смешала свое личное отношение»
Наталья Поклонская (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала об ошибках, допущенных ею в 2017 году в ходе кампании против выпуска на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда», рассказывающего о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

«[В политике] надо быть творческим человеком, а не говорить в глаза, в лоб, как это прокурор говорит: «Обвиняется человек в том-то, том-то, том-то, как, к примеру, это было по фильму «Матильда»... Нужно понимать: чтобы достигать целей в политике, не всегда надо говорить очевидные вещи прямо в лоб», — рассказала Поклонская в интервью радио «Комсомольская правда» (цитата по «РИА Новости»).

Депутат также назвала ошибкой то, что в ходе борьбы «смешала свое личное отношение» и говорила о том, о чем не стоит говорить публично. «Есть вещи, которые не нужно транслировать. Это духовные вещи, которые нужно беречь», — отметила Поклонская.

Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве. Фоторепортаж
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В октябре 2017 года Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на нарушения при финансировании со стороны Фонда кино. После проверки в ведомстве заявили, что нарушений закона выявлено не было, как и нарушений процедуры выдачи прокатного удостоверения «Матильды».

После этого депутат обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину «Матильда» на экстремизм и отозвать у него прокатное удостоверение. Однако Генпрокуратура отказалась провести дополнительную проверку картины.

Официальная премьера фильма «Матильда», против демонстрации которого выступали Поклонская и некоторые радикальные православные активисты, в том числе сторонники движения «Христианское государство — Святая Русь», рассылавшие в кинотеатры письма с угрозами, состоялась 26 октября 2017 года. За два месяца проката в России и странах СНГ лента, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», собрала 537 млн руб., в том числе 514,6 млн руб. в России, войдя в десятку самых кассовых российских фильмов 2017 года. Всего «Матильду» посмотрели около 2,1 млн человек.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Наталья Поклонская, «Матильда»
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