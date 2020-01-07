Поклонская назвала свою ошибку в конфликте вокруг «Матильды»

По словам депутата Госдумы, выступая против фильма Алексея Учителя, она напрасно действовала как прокурор и вдобавок «смешала свое личное отношение»

Наталья Поклонская (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала об ошибках, допущенных ею в 2017 году в ходе кампании против выпуска на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда», рассказывающего о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

«[В политике] надо быть творческим человеком, а не говорить в глаза, в лоб, как это прокурор говорит: «Обвиняется человек в том-то, том-то, том-то, как, к примеру, это было по фильму «Матильда»... Нужно понимать: чтобы достигать целей в политике, не всегда надо говорить очевидные вещи прямо в лоб», — рассказала Поклонская в интервью радио «Комсомольская правда» (цитата по «РИА Новости»).

Депутат также назвала ошибкой то, что в ходе борьбы «смешала свое личное отношение» и говорила о том, о чем не стоит говорить публично. «Есть вещи, которые не нужно транслировать. Это духовные вещи, которые нужно беречь», — отметила Поклонская.

В октябре 2017 года Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на нарушения при финансировании со стороны Фонда кино. После проверки в ведомстве заявили, что нарушений закона выявлено не было, как и нарушений процедуры выдачи прокатного удостоверения «Матильды».