Газпром: Действия Украины в голове не укладываются

"В голове не укладывается, как украинская сторона могла пойти на такой беспрецедентный шаг в истории". Такими словами прокомментировал решение Киева полностью перекрыть транзит российского газа в Европу заместитель председателя правления компании Газпром Александр Медведев.

"Никакого рационального объяснения этому нет, они (Украина) по-прежнему отсутствуют за столом переговоров, несмотря на нашу готовность вести переговоры днем и ночью. Вопрос, по сути, вышел из пределов коммерческого спора и такое поведение Украины необъяснимо", - отметил А.Медведев в эфире телеканала "Вести".

Представитель российской компании особо подчеркнул, что сейчас Газпром не в состоянии полностью компенсировать ущерб европейским потребителям, возникший из-за остановки транзита. Тем не менее, российская компания все же увеличит на 10 млн куб. м поставки газа через северный транзитный коридор.

А.Медведев также рассказал о том, что действия Украины чреваты серьезными повреждениями газотранспортной системы. По его словам, в связи с простоем трубы в случае холодов могут образоваться гидратные пробки на системе, вследствие чего может потребоваться реконструкция газопроводов, включая врезки в трубу.

"В условиях холодной погоды, если газ не идет через систему, а такое может произойти с Украиной как только она прекратит потреблять газ из трубы, система может остановиться и это чревато образованием гидратных пробок, что потребует очень серьезных операций, включая новые врезки в трубу", - сказал один из руководителей Газпрома.