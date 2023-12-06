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Общество ,  
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Умерла художница мультфильмов «Халиф-аист» и «Котенок по имени Гав»

Умерла художница мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталья Богомолова
Художнику-постановщику мультфильмов «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Котенок по имени Гав», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино» Наталье Богомоловой было 83 года
Наталья Богомолова
Наталья Богомолова (Фото: kapkov1912 / Telegram)

Художница мультфильмов «Котенок по имени Гав» и «Дед Мороз и лето» Наталья Богомолова умерла в возрасте 83 лет, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в телеграм-канале.

«Сегодня ушла Наталья Эдуардовна Богомолова (1940–2023). Одна из лучших, легендарных мастеров мультипликата, из тех, кто создавал новое лицо советской анимации», — написал он.

Всего фильмография Богомоловой насчитывает более двухсот работ, в том числе «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист» и «Жил-был пес».

Богомолова продолжала работать до 2015 года. В новом веке она выпустила такие мультфильмы, как «Из жизни разбойников», «Про лысую принцессу», «Медвежий угол».

Капков назвал Богомолову очень умным, проницательным человеком, с легкой рукой и светлой головой.

Наталья Богомолова родилась 23 февраля 1940 года в Москве. Она окончила Московскую городскую художественную школу №1, курсы художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме» и исторический факультет МГУ.

В 1957 году работала декоратором в театре имени Моссовета, с 1959 по 1999 год — мультипликатором на киностудии «Союзмультфильм». Сотрудничала со студиями «ФАФ», «ШАР», «Мастер-фильм» и «Кристмас Филмз». Входила в правление «Союзмультфильма».

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
художник мультфильмы

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