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В США умер сбежавший на Запад майор КГБ СССР
В 1980 году ЦРУ помогло ему выехать за пределы Советского Союза. В благодарность он выдавал секретную информацию
Фото: Тер-Месропян / РИА Новости

В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов. Как сообщила газете Washington Post его супруга Ольга, причиной смерти стала болезнь легких.

Шеймов работал в восьмом главном управлении КГБ, но в 1980 году принял решение сбежать на Запад. Он пришел в американское посольство в Варшаве и попросил вывезти его вместе с женой и дочерью в обмен на передачу важной информации.

Свое решение американским спецслужбам он объяснил тем, что разочаровался в советском образе жизни, а также тем, что подозревал органы госбезопасности в смерти одного из своих друзей.

В результате секретной операции Шеймова вывезли за пределы СССР. По одной версии, через финскую границу, по другой через Карпатские горы.

В течение года Шеймов на допросах выдавал американцам секретную информацию. В интервью в 1990 году он заявил, что его целью было нанести коммунистической системе как можно больший ущерб. В частности он утверждал, что КГБ разрабатывало операцию по убийству Папы римского Иоанна Павла II. Также он сдал двух сотрудников Государственного департамента США, работавших на КГБ, а также завербованного советскими спецслужбами «крота» в ЦРУ. Он также рассказал о подслушивающих устройствах в новом здании посольства США в Москве.

Автор: Артем Филипенок
Теги: КГБ
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