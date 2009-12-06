Устроитель пиротехнического шоу в Перми взят под стражу

Ленинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство Главного следственного управления СКП о взятии под стражу индивидуального предпринимателя, устроившего пиротехническое шоу в ночном клубе "Хромая лошадь",

Как сообщается в пресс-службе СКП, Сергей Дербенев, который является директором компании "Пиросвет", подозревается в совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В ближайшее время следствие планирует ему предъявить обвинение.

Кроме того, арестованы арт-директор заведения, генеральный директор и один из совладельцев ночного клуба. Все они были задержаны фактически сразу после пожара.

Напомним, по факту возбуждено два уголовных дела по ч.3 ст.109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч.3 ст.219 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Сигнал о пожаре в ночном клубе "Хромая лошадь" на ул.Куйбышева в Перми поступил в ночь на 5 декабря (23:08 мск 4 декабря). В это время там проходила вечеринка, посвященная 8-летию клуба. Всего в помещении находились около 250 человек.