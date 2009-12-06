Подозреваемым по делу о пожаре в Перми предъявят обвинение

Следствие готовится предъявить обвинение четырем подозреваемым по делу о пожаре в ночном клубе в Перми. Об этом сообщила руководитель следственного управления СКП РФ по Пермскому краю Марина Заббарова. По ее словам, сегодня будет составлено ходатайство об их аресте.

В СКП пока не назвали имен фигурантов дела о пожаре. Ранее сообщалось о задержании пяти подозреваемых. Среди них исполнительный директор Светлана Ефремова и совладелец клуба Анатолий Зак.

Кроме того, сегодня возбуждено второе уголовное дело по ч.3 ст.109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Ранее было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.219 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

В ходе расследования уголовного дела продолжается осмотр места происшествия, изъятие документации, решается вопрос о назначении комплексных экспертиз для установления причин пожара. На месте происшествия работают следователи и прокуроры-криминалисты СК при прокуратуре РФ. Продолжаются установления и допросы очевидцев и пострадавших, на сегодня проведено более 170 допросов.

Продолжается процедура опознания погибших и пострадавших. По последним данным МЧС, в результате пожара погибли 112 человек, из них двое неопознаны.

В больницах Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска находятся 123 человека, из них личности пяти не установлены.