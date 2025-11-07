В России заработали новые штрафы в сфере ЖКХ

С 7 ноября в России начнут штрафовать за срыв отопительного сезона

Должностных лиц за срыв отопительного сезона будут штрафовать на сумму до 10 тыс. руб., компании — до 40 тыс. руб.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России меняются требования для организаций, занимающихся теплоснабжением. Теперь в случае, если они не устранят ранее выявленные нарушения при подготовке к зиме, их ждут штрафы — соответствующие поправки вступили в силу 7 ноября.

Наказывать будут как организации, так и отдельных должностных лиц.

Для должностных лиц за срыв отопительного сезона предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Более серьезные санкции установлены для:

теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

собственников теплосетей;

управляющих компаний;

жилищных кооперативов;

товариществ собственников жилья (ТСЖ).

Юридических лиц за неустранение выявленных нарушений отныне штрафуют на сумму от 20 тыс. до 40 тыс. руб.

Санкции ждут и работников муниципалитетов. Если они в срок не устранят нарушения, которые отмечены в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, должностных лиц оштрафуют на 5–10 тыс. руб.

Совокупная длина тепловых сетей в России — больше 167 тыс. км. При этом большая их часть изношена. В 2024 году депутат Госдумы Павел Завальный из думского комитета по энергетике со ссылкой на данные Росстата сообщал, что общий износ теплосетей составлял более 60%. Больше 30% нуждались в замене. Подавляющее большинство аварий в системе централизованного теплоснабжения (почти 80%) происходит на участках «последней мили» — котельных и квартальных теплосетях, находящихся в ведении муниципальных властей.