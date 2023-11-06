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Сок, чипсы, сигареты: доля каких товаров больше всего в покупках россиян

Сок, чипсы и сигареты заняли наибольшую долю в покупках россиян
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В пятерку самых популярных брендов, которые покупают россияне, вошли сигареты, чипсы и сок, следует из данных NielsenIQ о продажах товаров повседневного спроса (FMCG) (есть у РБК).

Самая высокая доля — у сигарет Winston (2,2%). На втором месте — бренд напитков «Добрый» (1,2%), далее — сигареты Camel (1,2%), чипсы Lay's (1,1%) и сигареты LD (1%).

Сок, чипсы, сигареты: доля каких товаров больше всего в покупках россиян

Кроме сигарет в топ-20 вошли бренды молочных продуктов («Простоквашино» — 0,7%, «Домик в деревне» — 0,5%, «Коровка из Кореновки» — 0,5%), пива («Балтика» — 0,7%), напитков (Adrenaline Rush — 0,5%), сладостей (Kinder — 0,5%), кошачьих кормов (Whiskas — 0,5%, Felix — 0,5%) и детского питания («Фрутоняня» — 0,5%).

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Анна Захарова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Светлана Прохорова
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