Финская таможня 3 года считала пошлины по неверным курсам рубля и доллара

Финская таможня 3 года считала пошлины по неверным курсам рубля и доллара

Вместо курса Европейского ЦБ служащие использовали курс одного из финских коммерческих банков. В результате общая сумма неверно оформленных платежей достигла €11,5 млн

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Таможня Финляндии признала, что в течение трех лет использовала неофициальные курсы валют при расчете пошлин и налогов, сообщает телекомпания Yle. Всего неправильно посчитали стоимость грузов в 960 тыс. случаев, а общая сумма неверно оформленных платежей составила около €11,5 млн.

В таможенном ведомстве Финляндии указали, что неверные расчеты проводились в отношении 25 валют, включая российский рубль, доллары США, китайские юани и шведские кроны. Их переводили в евро по курсу одного из финских коммерческих банков (отличавшемуся от курса, установленного Европейским ЦБ на 1,5-2,5%), то и размер пошлины или акциза оказывался неверным. Объяснялась ошибка тем, что люди, которые вводили данные в систему, не обратили внимание на новое распоряжение, требовавшее использовать данные ЕЦБ.

Ошибку в результате заметил один из клиентов, который потребовал от таможенников начислять ему пошлину по правильному курсу,

Теперь в Хельсинки пообещали компенсировать все лишние суммы, которые заставили выплатить с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года. В таможенном ведомстве пояснили, что суммы меньше €10 будут возвращены лишь по дополнительном запросам после заполнения специального заявления, а суммы больше €10 сотрудники направят клиентам автоматически.

Один из руководителей финской таможни Ярмо Райкка указал, что в абсолютном большинстве случае речь идет о небольших суммах. Максимальная выплата составит несколько тысяч евро.