Умер литературный критик Лев Аннинский

Церемония прощания пройдет 8 ноября в Центральном доме литераторов

Лев Аннинский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Литературный критик Лев Аннинский умер в возрасте 85 лет, сообщила РБК пресс-секретарь Центрального дома литераторов (ЦДЛ) Марина Замская.

«Клуб писателей ЦДЛ присоединяется к соболезнованиям и сообщает, что гражданская панихида и прощание с Львом Александровичем Аннинским будут проходить 8 ноября 2019 года в Малом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов», — сказала она.

По ее словам, кремация Аннинского пройдет на Хованском кладбище.

Аннинский родился в Ростове-на-Дону в 1934 году, окончил филологический факультет МГУ, после чего полгода проработал в журнале «Советский Союз».

Впоследствии он был сотрудником журналов «Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение», «Родина», «Время и мы», а также сотрудничал с другими изданиями. Аннинский был автором и ведущим нескольких циклов передач на телеканале «Культура», в их числе «Серебро и чернь», «Медные трубы», «Засадный полк», «Мальчики державы», «Охота на Льва».