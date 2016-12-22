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В Израиле родных «короля бриллиантов» Леваева заподозрили в контрабанде
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В Израиле родных «короля бриллиантов» Леваева заподозрили в контрабанде
Общество, 05:13
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В Израиле родных «короля бриллиантов» Леваева заподозрили в контрабанде
Среди задержанных за контрабанду крупных партий алмазов в Израиль оказались брат и сын «короля бриллиантов» миллиардеров Льва Леваева, сообщают израильские СМИ. Полиция разрабатывала этот канал поставки несколько месяцев
Лев Леваев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Израильская полиция задержала шесть человек по подозрению в причастности к контрабанде крупной партии алмазов, сообщает «9 Канал Израиль».

Среди задержанных, по неподтвержденным данным, оказались сын и брат израильского и британского бизнесмена, миллиардера Льва Леваева, которого называют «королем бриллиантов».

Следователи подозревают, что подобные операции проводились регулярно в течение последних двух лет, а объем контрабанды оценивается в сотни миллионов шекелей.

Алмазы в своем багаже перевозил сотрудник одного из алмазообрабатывающих предприятий Леваева.

​Источник в полиции рассказал изданию Haaretz, что расследование началось в марте 2018 года. При этом объем контрабанды оценили в $81 млн (300 млн шекелей).

Компания Леваева в выступила с заявлением, в котором отвергла все подозрения и выразила надежду, что инцидент будет исчерпан, а все подозрения окажутся беспочвенными.

Самого Леваева сейчас в Израиле нет, он находится за границей, однако может быть доставлен или вызван в страну для дачи показаний.

Дело началось после того, как в аэропорту Бен Гурион с контрабандными алмазами был задержан один из связанных с бизнес-группой Леваева мужчина. Он пытался пронести багаж с алмазами через «Зеленый коридор», однако был задержан. По данным других источников, он пытался провезти алмазы в желудке.

По данным Haaretz, среди задержанных — бывший менеджер российского завода по обработке алмазов, принадлежащего Леваеву. Остальные задержанные также работали или работают в компании Леваева в России и Израиле.

По версии Forbes, Леваев, известный как «король бриллиантов», занимает 2124-е место во всемирном списке миллиардеров. По состоянию на ноябрь 2018 года его состояние составляет $1 млрд. Он также имеет контрольный пакет в Africa Israel Investments — строительной компании, акции которой обращаются на Тель-Авивской фондовой бирже. В России Леваеву принадлежит девелоперская компания AFI Development.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: контрабанда , бриллианты , Лев Леваев
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