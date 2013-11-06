Духовник "Зенита" ответил СКР: Православные родители на моей стороне

Объявленный в международный розыск советник генерального директора ФК "Зенит", бывший настоятель храма Иоанна Воина в деревне Верево Ленинградской области Глеб Грозовский отрицает обвинения в растлении малолетних. В настоящее время он находится в командировке в Израиле, где оказывает помощь алко- и наркозависимым, сообщил священник на своей странице "ВКонтакте".

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Г.Грозовский утверждает, что материалы дела содержат только эмоции, в них нет ни одного доказательства.

По версии следствия, в июне 2013г. на греческом острове Кос, в отеле на территории детского лагеря православного клуба путешественников "Филадельфия", Г.Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней и двенадцатилетней девочек.

В своем заявлении священник ссылается на слова родителей детей, в отношении которых он якобы совершал развратные действия. "Им угрожали, оказывали психологическое давление, заранее обвиняя меня во всей этой мерзости для того, чтобы мамы написали заявления, что они и сделали. Многие женщины поддались эмоциям и рассказали все в педофильском свете", - считает он.

Теперь же, поняв, что "их обманули", эти родители не знают, как поступить: за дачу ложных показаний им угрожают сроком, уверяет Г.Грозовский. В связи с этим священник не исключил возбуждения еще одного уголовного дела, "если родители не испугаются быть честными и проявить твердо свою гражданскую позицию".

Следователи для дачи показаний вызывали только обвинителей, утверждает Г.Грозовский. По его словам, не были опрошены ни вожатые, ни родители отдыхающих детей, которые "видели все своими глазами". К тому же в лагере с Г.Грозовским отдыхали четверо его детей. "Все православные родители на моей стороне и знают, что обвинения сфабрикованы и являются следствием моей социальной активности и твердой гражданской позиции, которую готов отстаивать", - заявил священник. Он намерен обжаловать действия следователей.