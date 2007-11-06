Лобовое столкновение маршруток: 5 погибших

Семь человек погибли и 13 получили ранения в результате двух аварий с участием маршрутных такси, произошедших этим утром на дорогах России. Наибольшее количество жизней унес инцидент в Оренбургской области, где две "Газели" столкнулись лоб в лоб.

ДТП произошло около 7 утра по московскому времени в Медногорском районе, на 228-м километре трассы Оренбург - Орск, сообщили РБК в управлении информации и общественных связей МЧС России. Жертвами автокатастрофы стали 5 человек и еще 6 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Второе ДТП случилось около 8:30 мск в Тюменской области. По словам источника в правоохранительных органах, на 34-м км трассы Тюмень - Нижняя Тавда маршрутка врезалась в иномарку, в результате чего два человека погибли и семеро получили ранения. Подробности происшествия также пока неизвестны. Виновник и причина дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

ДТП с участием маршрутных такси происходят в России регулярно. В Госавтоинспекции это объясняют низкой квалификацией водителей маршруток, а также погоней за деньгами, из-за которой последние часто идут на нарушение правил дорожного движения. Также много нареканий вызывает безопасность пассажиров в "Газелях", в частности отсутствие в них ремней безопасности.