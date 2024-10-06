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Немецкие ученые выяснили, что алкоголь опасен даже для сердец молодых

У 5% здоровых молодых людей, принимающих алкоголь регулярно, наблюдались «клинически значимые» аритмии сердца. Это, заключили ученые, в очередной раз доказывает пагубное воздействие алкоголя
Фото: Felix Hörhager / dpa / Global Look Press
Фото: Felix Hörhager / dpa / Global Look Press

Ученые из Мюнхена выяснили, что алкоголь вызывает проблемы с сердцем даже у молодых и здоровых людей, пишет газета Stuttgarter Nachrichten со ссылкой на исследование Клиники Мюнхенского университета (LMU Klinikum).

«Клинически значимые аритмии наблюдались у более чем 5% здоровых участников, преимущественно на этапе выздоровления. С кардиологической точки зрения наше исследование демонстрирует еще одно негативное влияние острого чрезмерного употребления алкоголя на здоровье», — рассказал член исследовательской группы LMU Мориц Синнер.

Всего в исследовании приняли участии свыше 200 молодых мужчин и женщин, которые регулярно выпивают несколько алкогольных напитков. Во время исследования пиковый уровень алкоголя в их крови достигал 2,5 промилле.

У участников исследования контролировали сердечный ритм в течение 48 часов с помощью ЭКГ. Исследователи выявляли, среди прочего, начальное значение перед употреблением, фазу употребления алкоголя и фазу восстановления.

Как отмечает газета, другие исследования также показывают негативное воздействие на сердце. Так, несколько лет назад свое исследование по этой теме опубликовала Университетская клиника Гамбург-Эппендорф (UKE). Оно показало, что даже небольшое количество регулярно потребляемого алкоголя может спровоцировать фибрилляцию предсердий — даже у здоровых людей без предшествующих заболеваний.

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Зависимость от алкоголя разрушает здоровье человека, его психику и социальные связи.

Алкоголь содержат этанол — психоактивное и токсичное вещество, способное вызвать зависимость. Этанол служит высокоактивным ядом для нейронов, который «выключает» их передающую функцию, истощает ресурсы, рассказывала главный внештатный специалист-невролог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Игорь Вознюк.

Связи между нейронами страдают при любом количестве алкоголя, подчеркивает врач, чем больше человек употребил спиртного — тем больше область поражения нейронов, тем больше в целом оказывается негативное воздействие на организм.

В небольших дозах алкоголь действует как стимулятор, снимая мышечное напряжение и расслабляя. При увеличении дозы он, наоборот, становится депрессантом, угнетающим психику, отмечал в свою очередь руководитель Института практической социальной психологии, социальный психолог кандидат психологических наук Александр Шахов.

Россия — одна из самых пьющих стран в мире, согласно данным проекта «Если быть точным». В нашей стране преобладает «северная модель» потребления алкоголя: предпочтение отдается крепким напиткам и большим дозам. Кроме того, каждая пятая смерть связана с употреблением алкоголя — ежегодно около 400 тыс. человек.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия Мюнхен ученые алкоголь сердце молодежь
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