Число жертв при нападении на детский центр в Таиланде выросло до 38

При нападении на детский центр в провинции Нонг Буа Лампху погибли 38 человек, сообщил генерал полиции Дамронгсак Киттипрафат, передает газета Khaosod.

Ранее издание сообщало о 34 погибших, в том числе о 22 детях. Еще 12 человек получили ранения

Стрельба произошла днем 6 октября примерно в 12:50 по местному времени (8:50 мск). По данным Thairath, на детский центр напал бывший сотрудник полиции Панью Камраб, которого недавно уволили из-за проблем с наркотиками. После этого он поехал домой, где убил жену и троих детей, а затем покончил с собой.

Как утверждает тайская служба Би-би-си, мужчина незадолго до нападения принимал наркотики и употреблял алкоголь.

При себе у нападавшего были нож и дробовик, пишет телеканал. Однако Би-би-си со ссылкой на полицию уточняет, что он использовал пистолет калибра 9 мм.

Центр, на который напал мужчина, находится в 3 км от его дома, пишет Bangkokbiznews. В полиции полагают, что злоумышленник мог выбрать его своей целью, так как посчитал детей беззащитными.

После стрельбы власти приказали временно закрыть все детские центры. Организована сдача крови для пострадавших среди населения.