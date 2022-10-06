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Число жертв при нападении на детский центр в Таиланде выросло до 38

Фото:Fxxxxz901 / Twitter Фото:KhaosodOnline / Twitter Фото:ThaiEnquirer / Twitter Фото:Chu_OnlineNews / Twitter Фото:DeshmukhHarish9 / Twitter Фото:ppmileapo / Twitter Фото:ppmileapo / Twitter

При нападении на детский центр в провинции Нонг Буа Лампху погибли 38 человек, сообщил генерал полиции Дамронгсак Киттипрафат, передает газета Khaosod.

Ранее издание сообщало о 34 погибших, в том числе о 22 детях. Еще 12 человек получили ранения

Стрельба произошла днем 6 октября примерно в 12:50 по местному времени (8:50 мск). По данным Thairath, на детский центр напал бывший сотрудник полиции Панью Камраб, которого недавно уволили из-за проблем с наркотиками. После этого он поехал домой, где убил жену и троих детей, а затем покончил с собой.

Как утверждает тайская служба Би-би-си, мужчина незадолго до нападения принимал наркотики и употреблял алкоголь.

При себе у нападавшего были нож и дробовик, пишет телеканал. Однако Би-би-си со ссылкой на полицию уточняет, что он использовал пистолет калибра 9 мм.

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Центр, на который напал мужчина, находится в 3 км от его дома, пишет Bangkokbiznews. В полиции полагают, что злоумышленник мог выбрать его своей целью, так как посчитал детей беззащитными.

После стрельбы власти приказали временно закрыть все детские центры. Организована сдача крови для пострадавших среди населения.

Теги
Таиланд стрельба Дети детский центр
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