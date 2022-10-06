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В СК сообщили, что пропавшую менеджера ОАК удалось найти

СК: пропавшая менеджер ОАК найдена, противоправных действий против нее не совершалось
О похищении Майоровой ранее сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. По данным канала, в полицию обратился ее сын, который заявил, что неизвестные удерживают его мать, пока она не вернет некий долг
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Замначальника отдела Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вера Майорова, о похищении которой ранее сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, найдена, противоправных действий против нее не совершалось. Об этом РБК рассказали в пресс-службе СК России.

По данным ВЧК-ОГПУ, уголовное дело о похищении Майоровой было возбуждено 4 сентября (ст. 126 УК — «Похищение человека»). В полицию обратился ее сын, который сообщил, что неизвестные удерживают его мать, пока она не вернет некий долг.

Как позже уточнил телеграм-канал Baza, Майорову похитили в Зеленограде несколько недель назад. Последний раз она выходила на связь 23 сентября.

«Женщина найдена, в отношении ее жизни и здоровья противоправные действия не совершались. Остальным фактам следствие даст оценку в рамках расследуемого уголовного дела по ст. 126 УК России», — пояснили РБК в СК.

Ст. 126 УК России предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Похищение человека, не повлекшее тяжких последствий, наказывается сроком до пяти лет.

«Корпорация в курсе инцидента. Сотрудница ОКБ Микояна подверглась мошенническим действиям со стороны неизвестных. В настоящий момент она находится с родными. Органами правопорядка проводится проверка заявления родственников по факту противоправной деятельности неустановленных лиц. Мы оказываем правоохранителям необходимое содействие», — сообщили РБК в пресс-службе ОАК.

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похищение ОАК Зеленоград СК
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