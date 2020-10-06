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Путин предложил подумать о льготах для выполнивших нормы ГТО россиян

Поощрять россиян, сдавших нормы ГТО, льготами при покупке спорттоваров — необычно, но эта инициатива заслуживает обсуждения, считает президент

Предложение ввести скидки и льготы для россиян, выполнивших нормативы ГТО, выглядит необычным, но его стоит обсудить. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

С предложением стимулировать подобным образом интерес к сдаче норм ГТО на заседании выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко, возглавляющий рабочую группу Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».

«Можно, как Олег Николаевич [Кожемяко] предложил, вводить какие-то льготы при приобретении спортивных товаров и так далее, но это какая-то необычная форма поощрения занятий спортом. Но обо всем этом можно, конечно, подумать», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Символы ГТО стали государственным брендом
Общество

Материал дополняется.

Автор
Георгий Тадтаев
Владимир Путин спорт коронавирус
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