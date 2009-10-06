Импорт легковых автомобилей в РФ сократился на 75,2%

Импорт легковых автомобилей в РФ в январе-августе 2009г. сократился на 75,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 344,2 тыс. единиц. Такие данные сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

За данный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 5 млрд 435 млн долл., в том числе 313,2 тыс. единиц на 5 млрд 235,8 млн долл. - из стран дальнего зарубежья, 31 тыс. единиц на 199,2 млн долл. - из стран СНГ.

Экспорт легковых автомобилей из РФ в январе-августе с.г. сократился на 71,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 26,7 тыс. единиц. Так, за 8 месяцев с.г. было экспортировано легковых автомобилей на 154,9 млн долл.: 6,9 тыс. единиц на 48 млн долл. - в страны дальнего зарубежья, 19,8 тыс. единиц на 106,9 млн долл. - в страны СНГ.

Импорт грузовых автомобилей в Россию в январе-августе 2009г. сократился на 85,6% - до 13,4 тыс. единиц. Так, в РФ за данный период было ввезено грузовых автомобилей на 150,4 млн долл., в том числе 13,3 тыс. единиц на 345,7 млн долл. - из стран дальнего зарубежья и 100 единиц на 4,7 млн долл. - из стран СНГ.

Также Россия за 8 месяцев 2009г. сократила экспорт грузовых автомобилей на 68,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 9,1 тыс. единиц. За данный период было экспортировано грузовых автомобилей на 197,3 млн долл.: 1,6 тыс. единиц на 94,4 млн долл. - в страны дальнего зарубежья, 7,5 тыс. единиц на 102,9 млн долл. - в страны СНГ.