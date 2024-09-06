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Самолет экстренно сел в Турции из-за сообщения о бомбе
Самолет, летевший из Индии в Германию, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого Эрзурума. Он расположен на востоке страны.
Как передает Hurriyet, причиной стало сообщение о бомбе на борту. Специалисты осматривают самолет.
Воздушное пространство над Эрзурумом закрыто.
Материал дополняется.
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