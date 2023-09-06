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Умер режиссер «Неприкасаемых» и «Демонов Петербурга» Джулиано Монтальдо

Итальянский режиссер Джулиано Монтальдо умер на 94-м году жизни
Лауреат «Золотого глобуса» Джулиано Монтальдо, режиссер таких фильмов, как «Неприкасаемые», «Очки в золотой оправе» и «Демоны Санкт-Петербурга», умер в Риме на 94-м году жизни
Джулиано Монтальдо
Джулиано Монтальдо (Фото: Gioia Botteghi / IPP / Global Look Press)

Итальянский режиссер Джулиано Монтальдо умер в Риме на 94-м году жизни, передает ANSA. По решению семьи публичные похороны проводиться не будут.

Монтальдо родился в Генуе в 1930 году. В 14 лет он был схвачен фашистами в Лигурии и отправлен на фронт, бежал и присоединился к сопротивлению. По окончании войны начал сниматься как актер, однако славу ему принесла режиссура.

Его режиссерский дебют состоялся в 1961-м фильмом «Стрельба по голубям» (Tiro al piccione). Всего за свою карьеру Монтальдо снял более 20 лент. Среди самых известных «Сакко и Ванцетти» (1971), «Очки в золотой оправе» (Gli occhiali d’oro, 1987), «Неприкасаемые» (Gli intoccabili, 1969), «Джордано Бруно» (Giordano Bruno, 1973), «Демоны Санкт-Петербурга» (I demoni di San Pietroburgo, 2008). Последний был показан на Московском международном кинофестивале, сценарий к нему Монтальдо писал в соавторстве с Андреем Кончаловским.

Монтальдо активно участвовал в создании телесериалов, таких как 8-серийный «Марко Поло» (1982) — он транслировался в 46 странах мира и получил две премии «Эмми». Также режиссер поставил несколько опер для национальных и международных театров, включая «Турандот» (1983), «Трубадур» (1990), «Богема» (1994), «Отелло» (1994), «Волшебная флейта» (1995), «Набукко» (1997) и «Тоска» (1998).

В 2021 году награжден итальянским «Золотым глобусом» за достижения в карьере.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
режиссер Италия
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