Эксперты ВШЭ спрогнозировали для 2/3 школьников работу в новых профессиях

Эксперты ВШЭ уверены, что почти 2/3 детей, поступивших в школу в 2016 году, будут работать по профессиям, которых еще не существует, а половине работающих потребуется переподготовка уже в ближайшие годы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Меняющиеся навыки

В ближайшие пять лет должны измениться 40% основных навыков работников, занятых в настоящее время; к 2030 году технологическое развитие приведет к трансформации более 1 млрд рабочих мест в мире, такие выводы содержатся в исследовании трендов развития человеческого потенциала (есть у РБК), которое подготовил Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.

Исследователи пришли к выводу, что ключевыми факторами успешной адаптации людей и сохранения конкурентоспособности на рынке труда в новых условиях станут цифровизация образования, переход к концепции обучения на протяжении всей жизни (Lifelong Learning) и развитие сферы профессиональной переподготовки.

Выводы основаны на результатах интеллектуального анализа больших данных на базе системы iFORA, созданной в Институте статистических исследований и экономики, а также на результатах экспертных сессий и опроса Дельфи, в котором приняли участие более 400 ведущих иностранных и российских ученых в области человеческого потенциала.

Концепция Lifelong Learning подразумевает как предоставление дополнительного образования и возможность развития различных навыков с раннего детства, так и постоянное обучение взрослых. Сегодня в России в образовательных программах участвуют 15% трудоспособного населения и 1% пенсионеров, тогда как в развитых странах — 40 и 5% соответственно, говорится в исследовании.

На долю образования приходится более 6% мирового ВВП. К 2025 году совокупный объем глобального рынка образования может составить $7,3 трлн. При этом, по мнению авторов работы, эта сфера существенно отстает от требований рынка труда в плане цифровой трансформации, и причиной такого отставания является, в частности, недостаточное финансирование: на развитие цифровых технологий выделяют лишь 4% бюджета. Согласно прогнозам, к 2025 году глобальные расходы на цифровизацию образования составят порядка $404 млрд (около 5% от общих расходов).

Несуществующие профессии

По прогнозам авторов исследования, после 2025 года численность студентов, выбирающих традиционное обучение в университете, сократится из-за появления альтернативных способов получения необходимых знаний и практических навыков. Они считают, что почти 2/3 детей, поступивших в школу в 2016 году, будут работать по профессиям, которых еще не существует.

Эксперты уверены, что традиционные профессии претерпят значительные трансформации под влиянием распространения новых технологических решений на производстве и в сфере услуг. Появится и ряд новых профессий. Например, вырастет спрос на геоаналитиков, собирающих и анализирующих пространственные данные. В IT-сфере будут востребованы архитекторы мультиоблачных решений, занимающиеся разработкой и внедрением облачной инфраструктуры и вычислительной стратегией компании. В области юриспруденции ожидается рост спроса на экспертов-техноэтиков, которые будут решать этические проблемы, возникающие в процессе развития технологий, а также разрабатывать нормативно-правовые основы применения технологий в разных областях науки и техники.

Исследователи ВШЭ уверены, что к 2030 году классическая модель получения высшего образования и последующей работы по специальности на протяжении жизни потеряет актуальность.

Как поменяются требования работодателей

Лидер направления «Навыки» hh.ru Марина Дорохова рассказала РБК, что на смену ориентации на опыт и образование соискателей постепенно приходит skill based подход, при котором акцент делается на навыках, знаниях и компетенциях кандидата. Дорохова подчеркнула, что сейчас наблюдается тренд на специалистов с широким спектром навыков, а не узкой экспертизой в одной области. Это связано не только с тем, что работодатели предпочитают иметь возможность одного специалиста для решения нескольких задач одновременно. Это также важно в условиях нестабильности и изменений в бизнес-процессах, когда задачи сотрудника могут радикально измениться в короткие сроки, а ресурсы на наем и адаптацию новых сотрудников ограничены.

По данным hh.ru, организации также ценят сотрудников, обладающих развитым критическим мышлением и способностью проводить глубокий анализ, а также быстро и результативно обучаться. Лидерские качества и навыки коммуникации также имеют важное значение.

Сейчас наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуются специальности из сферы IT, поэтому, считают эксперты ВШЭ, обязательным требованием станет освоение базовых цифровых навыков.

Переобучение профессии

Трансформация охватит как цифровые сферы, например кибербезопасность и работу с большими данными (Big Data), так и такие области, как, например, этика и правовое регулирование. Порядка 50% работающих будут нуждаться в переподготовке в 2025 году, считают авторы исследования.

Согласно опросу hh.ru, больше всего за будущее своей профессии опасаются специалисты в области маркетинга, рекламы и PR, финансов и бухгалтерии, административного персонала, продаж и обслуживания клиентов и управления персоналом, тренингов.

Эксперты полагают, что развитие цифровой экономики простимулирует спрос на выпускников и специалистов в областях STEM (естественные науки, технологии, инженерия, математика).

Ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев также уверен, что цифровые технологии прочно и надолго вошли во все сферы жизнедеятельности человека, юридическая деятельность не составляет исключение. По его словам, университет уже предоставляет возможность получить IT-квалификацию, реализуя на цифровой кафедре программу профессиональной переподготовки «Автоматизация юридических процессов» с присвоением квалификации «менеджер по информационным технологиям».

По мнению авторов исследования, в будущем будут востребованы кадры, владеющие технологиями обработки больших данных, VR/AR-технологиями, математического и компьютерного моделирования физических процессов, робототехники и медицинских технологий.

Основными драйверами таких изменений послужат не только технологический прогресс и развитие цифровых технологий, но и автоматизация рабочих процессов, повышенный спрос на новые компетенции из-за быстрого распространения новых технологий во все сферы жизни, а также внедрение новых образовательных практик на базе информационных технологий, резюмировали авторы исследования.