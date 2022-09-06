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ФСБ провела обыски у 187 подписчиков пабликов «Колумбайна» и «МКУ»

Обыски провели в 46 регионах, у 30 участников интернет-сообществ изъяли холодное оружие и средства связи с пропагандистскими материалами и инструкциями по нападению на объекты. «Колумбайн» признан в России террористическим

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски у 187 членов сообществ неонацистской группировки «Маньяки Культ убийства» (МКУ) и движения «Колумбайн» (признано в России террористическим и запрещено). Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В 46 регионах проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения «Колумбайн» и украинской радикальной группировкой «Маньяки; культ убийств», — сказано в сообщении.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Также у 30 участников интернет-сообществ изъяли холодное оружие и средства связи с пропагандистскими материалами террористического и экстремистского характера, сообщила спецслужба. На их устройствах обнаружили «переписку с украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооруженных формирований, а также фото и видеозаписи так называемых акций «прямого действия».

В спецслужбе добавили, что у участников интернет-сообществ были инструкции по проведению таких акций на объектах органов власти, образования и транспортной инфраструктуры России. В процессе им предписывали использовать самодельные взрывные и зажигательные устройства, сказано в заявлении.

МКУ — неонацистская организация с идеологией радикального расизма и мизантропии. В 2017 году ее создал заочно арестованный в России Егор Краснов. Ячейки организации работают в городах России и Украины. Ее участники совершают убийства и готовят теракты, указывала ФСБ.

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В апреле 1999 года двое старшеклассников школы под названием «Колумбайн» в американском штате Колорадо напали на учеников и учителей с самодельными взрывными устройствами и огнестрельным оружием и убили 13 человек. Еще 23 человека получили ранения. Нападавшие покончили жизнь самоубийством.

В начале февраля Верховный суд России признал движение «Колумбайн» террористическим и запретил его деятельность. В апреле Росфинмониторинг внес его в список организаций, причастных к терроризму или экстремизму. В Генпрокуратуре считают, что организация основана на идеологии насилия и нацелена на массовые убийства людей, устрашение населения и дестабилизацию обстановке в стране. За участие в ее деятельности предусмотрено уголовное наказание до 20 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 205.5 УК).

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Татьяна Зыкина
ФСБ МКУ обыски
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Суд в Москве заочно арестовал главу украинской неонацистской группы МКУ
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Росфинмониторинг внес «Колумбайн» в список террористических организаций
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