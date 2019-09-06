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Exxon Mobil $87 (+22,66%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+27,35%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом
Механик авиакомпании намеренно спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом. Так он хотел добиться дополнительной платы за сверхурочную работу по починке лайнера
Фото: Ross D. Franklin / AP

Суд предъявил механику, работавшему в авиакомпании American Airlines, обвинения в попытке испортить навигационное оборудование пассажирского самолета. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом. По словам Алани, он был расстроен из-за затянувшихся переговоров между авиакомпанией и профсоюзом и хотел получить дополнительную плату за сверхурочную работу по починке самолета.

Инцидент произошел 17 июля. Незадолго до взлета пилот самолета, который должен был выполнять рейс из Майами на Багамы, обнаружил неполадки в системе, контролирующей скорость и другие важные для полета параметры, и решил отменить полет. На борту находились 150 пассажиров. В ходе осмотра самолета специалисты обнаружили кусок пластика в навигационном блоке. Согласно записям камер наблюдения, человек, позже опознанный его коллегами как Алани, находился на борту самолета на протяжении семи минут. На допросе механик признал вину. Алани работал в American Airlines с 1988 года, но был отстранен после инцидента.

Как сообщили ABC представители American Airlines, после инцидента все системы самолета были отремонтированы.

Авторы: Влада Ольшанская, Мария Бондаренко
Теги: American Airlines, механик
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