Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом

Механик авиакомпании намеренно спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом. Так он хотел добиться дополнительной платы за сверхурочную работу по починке лайнера

Фото: Ross D. Franklin / AP

Суд предъявил механику, работавшему в авиакомпании American Airlines, обвинения в попытке испортить навигационное оборудование пассажирского самолета. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом. По словам Алани, он был расстроен из-за затянувшихся переговоров между авиакомпанией и профсоюзом и хотел получить дополнительную плату за сверхурочную работу по починке самолета.

Инцидент произошел 17 июля. Незадолго до взлета пилот самолета, который должен был выполнять рейс из Майами на Багамы, обнаружил неполадки в системе, контролирующей скорость и другие важные для полета параметры, и решил отменить полет. На борту находились 150 пассажиров. В ходе осмотра самолета специалисты обнаружили кусок пластика в навигационном блоке. Согласно записям камер наблюдения, человек, позже опознанный его коллегами как Алани, находился на борту самолета на протяжении семи минут. На допросе механик признал вину. Алани работал в American Airlines с 1988 года, но был отстранен после инцидента.

Как сообщили ABC представители American Airlines, после инцидента все системы самолета были отремонтированы.