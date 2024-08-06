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Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао

Ли Чжэндао стал вторым самым молодым ученым, получившим Нобелевскую премию по физике, «отец атомной бомбы» Роберт Оппенгеймер назвал его одним из самых блестящих физиков-теоретиков
Ли Чжэндао
Ли Чжэндао (Фото: Global Look Press / Mary Evans Picture Library)

Американский физик китайского происхождения  Ли Чжэндао, лауреат Нобелевской премии по физике, умер в возрасте 97 лет, сообщает Шанхайский университет Цзяотун. Ученый скончался в воскресенье, 4 августа, в своем доме в Сан-Франциско.

Ли Чжэндао был удостоен Нобелевской премии в 1957 году, когда ему был 31 год. Он стал вторым самым молодым ученым, получившим эту награду. Ее вручили Ли и физику Янг Чжэньину за опровержение закона сохранения пространственной четности для слабых взаимодействий.

Ли родился в Шанхае 24 ноября 1926 года. Он учился в Чжэцзянском университетсредней школе в Шанхае, а после второго курса получил стипендию от китайского правительства для обучения в аспирантуре в Соединенных Штатах. Там он окончил Чикагский университет, где преподавал Энрико Ферми, лауреата Нобелевской премии 1938 года.

В 1953 году Ли Чжэндао начал работать в Колумбийском университете, а три года спустя, в возрасте 29 лет, стал самым молодым профессором. 

Ли завоевал множество наград в области науки, включая премию Альберта Эйнштейна и медаль Галилео Галилея. Как отмечает AP, «отец атомной бомбы» Роберт Оппенгеймер однажды назвал его одним из самых блестящих физиков-теоретиков того времени.

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