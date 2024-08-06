Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао
Американский физик китайского происхождения Ли Чжэндао, лауреат Нобелевской премии по физике, умер в возрасте 97 лет, сообщает Шанхайский университет Цзяотун. Ученый скончался в воскресенье, 4 августа, в своем доме в Сан-Франциско.
Ли Чжэндао был удостоен Нобелевской премии в 1957 году, когда ему был 31 год. Он стал вторым самым молодым ученым, получившим эту награду. Ее вручили Ли и физику Янг Чжэньину за опровержение закона сохранения пространственной четности для слабых взаимодействий.
Ли родился в Шанхае 24 ноября 1926 года. Он учился в Чжэцзянском университетсредней школе в Шанхае, а после второго курса получил стипендию от китайского правительства для обучения в аспирантуре в Соединенных Штатах. Там он окончил Чикагский университет, где преподавал Энрико Ферми, лауреата Нобелевской премии 1938 года.
В 1953 году Ли Чжэндао начал работать в Колумбийском университете, а три года спустя, в возрасте 29 лет, стал самым молодым профессором.
Ли завоевал множество наград в области науки, включая премию Альберта Эйнштейна и медаль Галилео Галилея. Как отмечает AP, «отец атомной бомбы» Роберт Оппенгеймер однажды назвал его одним из самых блестящих физиков-теоретиков того времени.
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