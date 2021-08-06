Бенефициара «Евростандарта» заочно арестовали по делу о хищении $5 млн

Хищение выявили в 2017 году, следов взлома хранилища не обнаружили, камеры были выключены. Обвиняемая по этому делу Анастасия Оськина уехала из России в Латвию

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Тверской суд Москвы заочно арестовал одного из конечных бенефициаров московского банка «Европейский стандарт» — Анастасию Оськину, которую считают организатором хищения $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у того лицензии в декабре 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Оськину обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), сообщили РБК в суде. «Вчера в отношении нее избрали меру пресечения, которая будет исчисляться с момента экстрадиции ее на территорию России либо с момента задержания ее на территории России», — сказал представитель суда.

Сейчас Оськина живет в Латвии, уточняет «Коммерсантъ». Управление МВД по Москве потребовало заочно арестовать ее в конце июля. Адвокат Оськиной не стал комментировать ситуацию.

Центробанк в ноябре 2017 года провел инспекционную проверку «Евростандарта», в ходе которой установил, что из его хранилища похитили крупную сумму. В кассах банка обнаружили крупную недостачу. По данным регулятора, там должно было находиться более 160 млн руб., но оказалось только 21 тыс. руб.