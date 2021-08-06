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Бенефициара «Евростандарта» заочно арестовали по делу о хищении $5 млн

Хищение выявили в 2017 году, следов взлома хранилища не обнаружили, камеры были выключены. Обвиняемая по этому делу Анастасия Оськина уехала из России в Латвию
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Тверской суд Москвы заочно арестовал одного из конечных бенефициаров московского банка «Европейский стандарт» — Анастасию Оськину, которую считают организатором хищения $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у того лицензии в декабре 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Оськину обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), сообщили РБК в суде. «Вчера в отношении нее избрали меру пресечения, которая будет исчисляться с момента экстрадиции ее на территорию России либо с момента задержания ее на территории России», — сказал представитель суда.

Сейчас Оськина живет в Латвии, уточняет «Коммерсантъ». Управление МВД по Москве потребовало заочно арестовать ее в конце июля. Адвокат Оськиной не стал комментировать ситуацию.

Центробанк в ноябре 2017 года провел инспекционную проверку «Евростандарта», в ходе которой установил, что из его хранилища похитили крупную сумму. В кассах банка обнаружили крупную недостачу. По данным регулятора, там должно было находиться более 160 млн руб., но оказалось только 21 тыс. руб.

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Бывшая и.о. предправления банка Дарья Гнездич утверждала, что деньги из хранилища пропали в ночь на 24 ноября 2017 года. По ее словам, там было $5 млн, купленных за 295 млн руб. в Глобэксбанке. Полиция не обнаружила следов взлома. Кроме того, выяснилось, что в момент происшествия камеры видеонаблюдения были отключены. Следствие пришло к выводу, что к хищению причастны «материально ответственные лица банка», и завело дело о мошенничестве. По данным полиции, руководство «Евростандарта» понимало, что кредитное учреждение вскоре лишится лицензии, и решило вынести из него деньги.

По версии правоохранительных органов, хищение $5 млн было хорошо спланировано. Они с самого начала считали, что организатором была Оськина, сообщает газета.

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Оськина покинула Россию в 2018 году. Весной этого года ее объявили в федеральный, а позже в международный розыск.

По делу также проходят Гнездич, ее экс-советник Олег Олдман и бывший председатель правления банка Наталья Важнаткина (предшественница Гнездич). В ноябре 2019 года Тверской суд заочно арестовал Гнездич и Олдмана. Важнаткина находится под домашним арестом.

Авторы
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Банк хищение кража заочный арест Тверской суд Москвы
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