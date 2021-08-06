Умерла старейшая актриса Петербурга Галина Короткевич

Короткевич умерла в возрасте 99 лет. В театре она более 800 раз сыграла в постановке «Миллионерша» Бернарда Шоу, а кинодебютом актрисы стала роль Надежды Ковровой в фильме «Весна в Москве»

Галина Короткевич (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

На 100-м году жизни скончалась старейшая петербургская актриса народная артистка РСФСР Галина Короткевич, сообщил ТАСС художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

Короткевич умела вечером 5 августа, не дожив двух недель до столетнего юбилея.

«Мы готовились отметить эту дату, ведь с нашим театром эта удивительная женщина была связана с 1962 года, сыграв здесь многие десятки ролей в классике и современной драматургии. Это была актриса редкого творческого оптимизма, выходившая на сцену еще несколько лет назад», — сказал Новиков.

Короткевич родилась 18 августа 1921 года в Петрограде. Начало ее актерской карьеры совпало с Великой Отечественной войной и обороной Ленинграда, когда она была участницей фронтовых бригад.

В 1946-1961 годах Короткевич служила в Новом театре (нынешний Театр имени Ленсовета), а затем перешла в Театр имени Веры Комиссаржевской. За свою карьеру она более 400 раз сыграла Нору в спектакле по драме Генрика Ибсена «Кукольный дом», а также свыше 800 раз участвовала в постановке «Миллионерша» Бернарда Шоу.