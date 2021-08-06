Умер создатель шалайки Клим Сулимов

Сулимов умер в возрасте 90 лет. Он вывел породу «шалайка», которую используют для поиска взрывчатки в аэропортах, а также был автором методики судебной экспертизы, основанной на запахах

На 91 году жизни скончался ученый-биолог, кинолог и создатель породы «шалайка» Клим Сулимов, говорится в сообщении Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.

Причиной смерти ученого стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции.

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Сулимов вывел шалайку — помесь шакала и оленегонной лайки. Ее также называют «Собакой Сулимова». От лайки она получила адаптацию к морозам до минус 30 градусов, от шакала — способность работать в жару до плюс 45 градусов. Исключительное обоняние, небольшой размер и выносливость позволили использовать шалаек для работы в замкнутых помещениях, в том числе в качестве поисковых собак в полиции, аэропортах и армии.