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Умер создатель шалайки Клим Сулимов

Сулимов умер в возрасте 90 лет. Он вывел породу «шалайка», которую используют для поиска взрывчатки в аэропортах, а также был автором методики судебной экспертизы, основанной на запахах

На 91 году жизни скончался ученый-биолог, кинолог и создатель породы «шалайка» Клим Сулимов, говорится в сообщении Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.

Причиной смерти ученого стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции.

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Сулимов вывел шалайку — помесь шакала и оленегонной лайки. Ее также называют «Собакой Сулимова». От лайки она получила адаптацию к морозам до минус 30 градусов, от шакала — способность работать в жару до плюс 45 градусов. Исключительное обоняние, небольшой размер и выносливость позволили использовать шалаек для работы в замкнутых помещениях, в том числе в качестве поисковых собак в полиции, аэропортах и армии.

Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Помимо этого, Сулимов — автор методики судебной одорологической экспертизы (экспертизы, основанной на запахах).

Сулимов родился 19 февраля 1931 года. В 1966 году его пригласили во Всесоюзный НИИ МВД СССР. Там Сулимов занимался селекцией служебных собак и их подготовкой к розыскной работе.

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В 1999 году ученый начал работать в Российском НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева. Позже стал сотрудничать с «Аэрофлотом». В 2018 году компания зарегистрировала выведенную Сулимовым породу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации.

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Евгения Лебедева Евгения Лебедева
ученый кинолог
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