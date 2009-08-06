Назван виновник ДТП в Ростовской области, где погиб 21 человек

Виновником ДТП в Ростовской области, в результате которого погиб 21 человек, признан водитель масловоза, сообщает Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ.

Следствием по этому делу было получено заключение автотехнической экспертизы, по результатам которой виновником дорожно-транспортного происшествия признан водитель грузового автомобиля "Мерседес" с полуприцепом - цистерной. По мнению экспертов, он грубо нарушил правила дорожного движения, что и послужило причиной столкновения.

Также сообщается, что в рамках расследования проводится судебно-медицинская экспертиза тела водителя масловоза, по результатам которой будет установлена причина смерти. Ранее сообщалось, что мужчина мог скончаться еще до аварии от остановки сердца.

Напомним, авария произошла в 24 июля в 59 км от Ростова-на Дону, недалеко от села Самарское. Тогда столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту Краснодар - Волгодонск, и "Мерседес" с полуприцепом – цистерной. В результате столкновения погиб 21 человек, 9 ранены.