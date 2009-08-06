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Генпрокуратура снова рассмотрит дело "Арбат Престижа"
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Генпрокуратура снова рассмотрит дело "Арбат Престижа"
Общество, 06 авг 2009, 09:23
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Генпрокуратура снова рассмотрит дело "Арбат Престижа"
Главное управление при МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) повторно направило в Генпрокуратуру уголовное дело об уклонении от уплаты налогов владельцем парфюмерно-торговой компании "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым и его предполагаемым сообщником, финансовым консультантом Сергеем Шнайдером (он же Семен Могилевич), пишет сегодня "Коммерсантъ".

Напомним, что в июле Тушинский райсуд Москвы прекратил рассмотрение этого дела, обнаружив в нем ошибки, и вернул его следствию на доработку. Защита обвиняемых, отсидевших в СИЗО полтора года и выпущенных под подписку о невыезде, утверждает, что они будут активно участвовать в новом процессе.

Официальный представитель главного управления МВД по ЦФО Анжела Кастуева рассказала, что все недостатки в обвинительном заключении были устранены. После рассмотрения документа прокуратурой дело будет передано в суд.

В.Некрасов и С.Шнайдер обвиняются в уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере в составе организованной группы (ст. 199 ч. 2 УК РФ). Следствие внесло в обвинительное заключение в основном коррективы технического характера. Также оно исключило из обвинения один из шести коммерческих договоров "Арбат Престижа", с которых, по версии следствия, не были уплачены налоги.

Таким образом, уже на днях Генпрокуратура должна утвердить обвинительное заключение и передать его оригинал в Тушинский райсуд, а копию — обвиняемым и их адвокатам для ознакомления. Сразу после этого будет объявлена дата начала нового процесса.

Повторного ареста обвиняемых по делу, по мнению адвокатов, не произойдет. "Следствие сегодня уже не имеет права ходатайствовать о взятии моего клиента под стражу, поскольку он числится за прокуратурой", - объяснил адвокат Александр Аснис. Суд, когда примет дело к своему рассмотрению, теоретически может арестовать обвиняемых, но никаких оснований для этого у него нет: они до сих пор добросовестно исполняли и будут исполнять в дальнейшем все взятые на себя обязательства, связанные с подпиской о невыезде, отметил он.

Теги: МВД , СИЗО , Семен
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