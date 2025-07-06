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Военная операция на Украине ,  
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Эксперт рассказал о различии званий дважды Герой СССР и России

Эксперт Анпилогов: звание Героя России не присваивается дважды
Сюжет
Военная операция на Украине
Медаль &laquo;Золотая Звезда&raquo;
Медаль «Золотая Звезда» (Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости)

Звание Герой России присваивается единожды, второй раз получить его нельзя, рассказал РБК военный эксперт, президент фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

6 июля президент Владимир Путина своим указом наградил погибшего в Курской области замглавкома ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда», которая является знаком особого отличия при присвоении звания Героя России. Первую он получил в 2023 году. Врио курского губернатора Александр Хинштейн после этого назвал Гудкова «первым в современной истории дважды Героем России».

По словам эксперта, в законе о медали «Золотая Звезда», прямого запрета на повторное присвоение звания Героя нет, но тем не менее вернее говорить о получении второй медали, а не второго звания.

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«В отличие от СССР, там действительно было понятие «дважды Герой». А так да, две Золотые Звезды Героя — впервые. Есть еще случай Игоря Кириллова, но там Герой России (2024; посмертно) и Герой Труда России (2021), он единственный обладатель двух этих званий, но в случае Кириллова звезды героя все-таки разные», — отметил Анпилогов.

Дважды Героев СССР — более 150 человек. Есть также трое трижды Героев (маршал Семен Буденный, летчики Иван Кожедуб и Александр Покрышкин) и двое — четырежды (маршал Георгий Жуков и генсек Леонид Брежнев).

Игорь Кириллов — бывший начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты, погиб 17 декабря 2024 года в результате взрыва у своего дома в Москве. В качестве основной версии следователи рассматривают диверсию со стороны ВСУ, сообщили источники РБК.

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