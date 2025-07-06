 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«РИА Новости» узнало детали дела о поджоге ТЦ «Пассаж» в Ухте в 2005 году

«РИА Новости»: поджигатели ТЦ в Ухте в 2005 году разлили не менее 10 л горючего
Пожар в торговом центре «Пассаж» в Ухте, в котором погибли 25 человек, произошел летом 2005 года. Здание подожгли двое местных жителей, разлив на первом этаже горючее. Изначально обоих оправдали, а в 2009-м дали пожизненные сроки
Пожар в торговом центре &laquo;Пассаж&raquo; в Ухте, 11 июля 2005&nbsp;г.
Пожар в торговом центре «Пассаж» в Ухте, 11 июля 2005 г. (Фото: Газета «Ухта» / ТАСС)

Устроившие пожар в торговом центре «Пассаж» в Ухте 11 июля 2005 года осознавали, что находящиеся в здании люди не смогут выбраться, но их это не остановило, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

В материалах, которые цитирует агентство, говорится, что поджигатели разлили в районе центральной лестницы не менее 10 л легковоспламеняющейся жидкости. Они понимали, что огонь не даст посетителям эвакуироваться через основной выход, «предвидели наступление смерти двух и более лиц, предвидели причинение телесных повреждений различной степени тяжести двум и более лицам и отнеслись к этому безразлично».

В результате пожара погибли 25 человек, еще 11 получили ожоги различной степени тяжести. Здание полностью сгорело, ущерб составил более 30 млн руб. По данным следствия, к большому количеству жертв привело быстрое распространение пламени. Помимо того, оба пожарных выхода были закрыты, а на окнах были установлены металлические решетки.

ФСБ задержала шестерых россиян за поджоги по заданию спецслужб Украины
Политика

Вскоре были арестованы предполагаемые исполнители преступления — ухтинцы Алексей Пулялин и Антон Коростылев, которым на тот момент было 18 и 19 лет. Молодые люди утверждали, что совершили поджог по требованию неких бандитов, которым задолжали деньги. Сначала суд оправдал Пулялина и Коростылева, это решение обжаловала прокуратура. В итоге в 2009 году Верховный суд Коми назначил им пожизненные сроки.

«РИА Новости» со ссылкой на материалы дела и свидетелей пишет, что поджигателей заметила вахтер-администратор «Пассажа» и пыталась их остановить, но безуспешно. Несколько свидетелей опознали одного из фигурантов, Коростылева, по фото, на которых тот «был изображен со светло-желтыми волосами цвета «цыпленка». Позднее он перекрасил их в черный и подстригся.

В 2009 году были задержаны братья-предприниматели Фахрудин и Асрет Махмудовы, которых правоохранительные органы считали заказчиками поджога. Изначально им тоже вынесли оправдательный приговор, после чего братья покинули Россию. Впоследствии решение отменили, в 2021-м им заочно назначили по четыре года колонии. По версии следствия, племянник Махмудовых в 2005 году поссорился с Коростылевым и Пулялиным. Конфликт привел к тому, что братья потребовали от молодых людей 500 тыс. руб. компенсации, «отрабатывая» которые, те и подожгли торговый центр.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ухта торговый центр поджог пожар
Материалы по теме
Бывшего матроса приговорили к пожизненному сроку за поджог ракетоносца
Политика
Совершившего поджог штаба волонтеров с гумпомощью в Ленобласти задержали
Общество
Жителя Петербурга приговорили к 10 годам за попытку поджога здания УФСБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион Политика, 10:46
Путин присвоил 155-й Курской бригаде имя погибшего замглавкома ВМФ Политика, 10:42
Путин отметил роль водного транспорта в укреплении безопасности России Общество, 10:24
История должна вызвать у слушателя выброс окситоцина. Как этого добитьсяПодписка на РБК, 10:17
Суд вновь обязал Тимати выплатить долги по ЖКУ Общество, 10:15
Польша и Германия поспорили о пограничной политике Политика, 10:08
«РИА Новости» узнало детали дела о поджоге ТЦ «Пассаж» в Ухте в 2005 году Общество, 10:04
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Маск привлек $10 млрд для xAI. Когда его ИИ-стартап станет прибыльнымПодписка на РБК, 10:00
Что будут обсуждать члены БРИКС на саммите в Бразилии без Путина и Си Политика, 09:55
Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Гудкова медалью «Золотая Звезда» Политика, 09:41
Избирательный подход: какие корпоративные облигации купить в 2025 годуПодписка на РБК, 09:30
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Крепкий рубль и жесткая ДКП: 10 худших акций первой половины 2025 года Инвестиции, 09:00