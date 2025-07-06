«РИА Новости»: поджигатели ТЦ в Ухте в 2005 году разлили не менее 10 л горючего

«РИА Новости» узнало детали дела о поджоге ТЦ «Пассаж» в Ухте в 2005 году

Пожар в торговом центре «Пассаж» в Ухте, в котором погибли 25 человек, произошел летом 2005 года. Здание подожгли двое местных жителей, разлив на первом этаже горючее. Изначально обоих оправдали, а в 2009-м дали пожизненные сроки

Пожар в торговом центре «Пассаж» в Ухте, 11 июля 2005 г. (Фото: Газета «Ухта» / ТАСС)

Устроившие пожар в торговом центре «Пассаж» в Ухте 11 июля 2005 года осознавали, что находящиеся в здании люди не смогут выбраться, но их это не остановило, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

В материалах, которые цитирует агентство, говорится, что поджигатели разлили в районе центральной лестницы не менее 10 л легковоспламеняющейся жидкости. Они понимали, что огонь не даст посетителям эвакуироваться через основной выход, «предвидели наступление смерти двух и более лиц, предвидели причинение телесных повреждений различной степени тяжести двум и более лицам и отнеслись к этому безразлично».

В результате пожара погибли 25 человек, еще 11 получили ожоги различной степени тяжести. Здание полностью сгорело, ущерб составил более 30 млн руб. По данным следствия, к большому количеству жертв привело быстрое распространение пламени. Помимо того, оба пожарных выхода были закрыты, а на окнах были установлены металлические решетки.

Вскоре были арестованы предполагаемые исполнители преступления — ухтинцы Алексей Пулялин и Антон Коростылев, которым на тот момент было 18 и 19 лет. Молодые люди утверждали, что совершили поджог по требованию неких бандитов, которым задолжали деньги. Сначала суд оправдал Пулялина и Коростылева, это решение обжаловала прокуратура. В итоге в 2009 году Верховный суд Коми назначил им пожизненные сроки.

«РИА Новости» со ссылкой на материалы дела и свидетелей пишет, что поджигателей заметила вахтер-администратор «Пассажа» и пыталась их остановить, но безуспешно. Несколько свидетелей опознали одного из фигурантов, Коростылева, по фото, на которых тот «был изображен со светло-желтыми волосами цвета «цыпленка». Позднее он перекрасил их в черный и подстригся.

В 2009 году были задержаны братья-предприниматели Фахрудин и Асрет Махмудовы, которых правоохранительные органы считали заказчиками поджога. Изначально им тоже вынесли оправдательный приговор, после чего братья покинули Россию. Впоследствии решение отменили, в 2021-м им заочно назначили по четыре года колонии. По версии следствия, племянник Махмудовых в 2005 году поссорился с Коростылевым и Пулялиным. Конфликт привел к тому, что братья потребовали от молодых людей 500 тыс. руб. компенсации, «отрабатывая» которые, те и подожгли торговый центр.