Против экс-начальника службы Минобороны Тимофеева возбудили второе дело

Против бывшего начальника службы утилизации Минобороны Ильи Тимофеева возбудили дело о злоупотреблении служебными полномочиями. Ранее его арестовывали за взятку, но тогда преследование было прекращено

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Против бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Ильи Тимофеева завели дело о злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Юлия Нитченко.

По ее словам, Тимофеева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия — п. «б», ч. 2, ст. 285.4 Уголовного кодекса. Нитченко отметила, что дело уже готово к передаче в суд.

Тимофеева задержали в конце августа 2023 года. По версии следствия, он незаконно допустил к работам по демилитаризации броневого и танкового вооружения и техники ООО «Майгеорезервы», которое не имело лицензии на такие услуги.

Однако его арестовали за вымогательство получения взятки от другой фирмы — ООО «НПП «Самаравзрывтехнология» (СВТ) — в размере почти 3 млн руб. за покровительство. Позже уголовное преследование по обвинению в покушении на взятку было прекращено.

По словам адвоката, новое обвинение касается заключения пяти госконтрактов между Минобороны и компанией «Спецтехника». Оно связано с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении бывших топ-менеджеров ремонтной компании Олега Иванова и Игоря Миронова.

В октябре 2024 года ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Миронова и Иванова обвинили в срыве заказов для Минобороны, нанесли ущерб государству в размере более 1 млрд руб. По версии следствия, они договорились с военным ведомством о выполнении пяти оборонных заказов, хотя изначально знали о невозможности исполнить заказ в установленный срок.

Было заведено дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, совершенного организованной группой и повлекшего тяжкие последствия (п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК).