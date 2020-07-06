Зять Мишустина подал в суд на Навального

Бизнесмен Александр Удодов, женатый на родной сестре премьер-министра Михаила Мишустина, подал в суд на Алексея Навального. В конце феврале Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о недвижимости Удодова в Нью-Йорке

Александр Удодов (Фото: udodovalexander / Facebook)

Бизнесмен Александр Удодов, который является зятем премьер-министра Михаила Мишустина, подал в суд на основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Информация об этом содержится в картотеке Люблинского районного суда. Подробности искового заявления не указываются.

«В Люблинском районном суде Москвы зарегистрирован иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от Александра Удодова. Решение будет принято в установленные законом сроки, то есть в течение пяти рабочих дней суд примет решение, о чем будет вынесено соответствующее определение», — сказала ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.

27 февраля ФБК выпустил расследование, в котором со ссылкой на данные реестра недвижимости Нью-Йорка сообщалось о шести квартирах, приобретенных компаниями связанными с Удодовым в жилом комплексе в центре Нью-Йорке в 2009-10 годах.

Это произошло спустя три недели после того, как в том же жилом комплексе были приобретены квартиры, которые были впоследствии арестованы по делу об отмывании денег, похищенных через махинации с НДС, вскрытые юристом Сергеем Магнитским.С сентября 2015 года по октябрь 2018-го все квартиры были проданы за $6,7 млн, сообщал ФБК.