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Зять Мишустина подал в суд на Навального

Бизнесмен Александр Удодов, женатый на родной сестре премьер-министра Михаила Мишустина, подал в суд на Алексея Навального. В конце феврале Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о недвижимости Удодова в Нью-Йорке
Александр Удодов
Александр Удодов (Фото: udodovalexander / Facebook)

Бизнесмен Александр Удодов, который является зятем премьер-министра Михаила Мишустина, подал в суд на основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Информация об этом содержится в картотеке Люблинского районного суда. Подробности искового заявления не указываются.

«В Люблинском районном суде Москвы зарегистрирован иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от Александра Удодова. Решение будет принято в установленные законом сроки, то есть в течение пяти рабочих дней суд примет решение, о чем будет вынесено соответствующее определение», — сказала ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.

27 февраля ФБК выпустил расследование, в котором со ссылкой на данные реестра недвижимости Нью-Йорка сообщалось о шести квартирах, приобретенных компаниями связанными с Удодовым в жилом комплексе в центре Нью-Йорке в 2009-10 годах.

Это произошло спустя три недели после того, как в том же жилом комплексе были приобретены квартиры, которые были впоследствии арестованы по делу об отмывании денег, похищенных через махинации с НДС, вскрытые юристом Сергеем Магнитским.С сентября 2015 года по октябрь 2018-го все квартиры были проданы за $6,7 млн, сообщал ФБК.

«Яндекс» убрал из результатов поиска статьи про родственника Мишустина
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В конце февраля «Яндекс» удалил из выдачи своей поисковой системы несколько ссылок об Удодове. Теперь при запросах «Удодов» и «Александр Удодов» там выдается предупреждение, что часть результатов скрыта в соответствии с федеральным законом «О защите информации». По этому закону, который также известен как закон о «праве на забвение», сайты по требованию заявителя обязаны удалять недостоверную или неактуальную информацию.

Удодов, как следует из биографической справки на его сайте, является основным акционером компании «Грибная радуга» по производству шампиньонов в Курской области. Бизнесмен занимался торговой недвижимостью в Москве, в частности инвестировал в московские торгово-офисные комплексы «Гименей» и «Якиманка 26», которые в конце 2019 года продал. Также он владеет московским ТЦ «У Речного» и ТРЦ «Атлас» в Одинцовском районе Подмосковья.

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Фото: Алексей Зотов / ТАСС

О том, что он с 2008 года женат на родной сестре Мишустина Наталии Стениной, Удодов сообщил в интервью «Известиям» в феврале этого года. «Сейчас мы с Наталией уже не живем вместе, но у меня сохранились хорошие отношения с ее семьей, наши мамы дружат», — пояснял Удодов.

Также бизнесмен играет в составе любительского хоккейного клуба «Спортима», за который выступал и Мишустин. Премьер, кроме этого, входит в правление Федерации хоккея России и наблюдательный совет хоккейного ЦСКА.

Отвечая на вопрос «Известий» о том, что в интернете его называют королем возврата НДС и фигурантом уголовных дел, Удодов назвал эти обвинения ложью. «Такие обвинения начиная с 2011 года появлялись периодически, я неоднократно обращался в суд и всегда выигрывал. Принимались решения, что вся эта чернуха недостоверна. Я к этим схемам никогда не имел отношения, в отношении меня не возбуждалось никаких уголовных дел. Кроме того, я не был подозреваемым или фигурантом уголовных преследований, что подтверждает соответствующая справка МВД об отсутствии фактов уголовного преследования и судимости», - заявлял Удодов. Он назвал появившиеся после назначения Мишустина премьером статьи «нападением на семью и близких премьера».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Михаил Мишустин, Алексей Навальный
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