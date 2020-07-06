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Общество ,  
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ЕСПЧ решил запросить у Москвы копию дела об убийстве Немцова

Запрос сделан в рамках разбирательства по жалобе дочери убитого политика Жанны Немцовой на нарушение двух статей Конвенции по правам человека в ходе расследования
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Европейский суд по правам человека решил ознакомиться с материалами расследования убийства в феврале 2015 года в Москве политика Бориса Немцова и запросил их копию у России. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

С жалобой в суд обратилась дочь убитого Жанна Немцова. В решении говорится, что заявитель считает, что в ходе расследования не был установлен мотив преступления, не были допрошены или задержаны все лица, которые могли быть причастны к преступлению, видеозаписи событий в день убийства не были изучены, действия преступников не были правильно классифицированы в соответствии с Уголовным кодексом.

Истец подал жалобу о нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь) и статьи 13 (право на эффективную правовую защиту).

Суд поставил два вопроса, на которые намерен получить ответы.

  • Было ли расследование убийства Немцова российскими властями достаточно тщательным со стороны России?
  • Имелось ли в распоряжении заявительницы эффективное средство правовой защиты в связи с ее жалобой, как того требует статья 13 Европейской конвенции по правам человека?

Третьим пунктом значится запрос у российских властей полной копии дела об убийстве Бориса Немцова.

Дочь Немцова подала в ЕСПЧ жалобу против России
Политика
Дочь Бориса Немцова Жанна во&nbsp;время похорон Бориса Немцова

Дочь Немцова подала жалобу в ЕСПЧ еще во время расследования — 27 августа 2015 года. В заявлении она отметила, что убийство ее отца носит политический характер. Однако, хотя оно и находится на особом контроле у президента, власти расследуют это преступление неэффективно, написала она. По мнению Немцовой, они проявляют «явное бездействие» в установлении заказчиков и организаторов преступления. Следствие не предпринимает реальных попыток установить организаторов и заказчиков убийства, которыми, исходя из материалов расследования, «могут быть должностные лица из Чеченской Республики», говорилось в жалобе.

Немцова написала, что в сложившейся ситуации в России она не может рассчитывать на проведение адекватного расследования и эффективные средства правовой защиты.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России.

Убийцу Немцова Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии
Общество
<p>Заур Дадаев</p> <p></p>

Приговор по делу об убийстве Немцова был вынесен 13 июля 2017 года, дело рассматривала коллегия присяжных, она признала всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. Бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за убийство. Дадаев, установил суд, непосредственно расстрелял Немцова, прокуратура просила для него пожизненное заключение. Его сообщники — братья Анзор и Шадид Губашевы — получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов получил 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет. Еще один фигурант дела, Беслан Шаванов, совершил самоподрыв при попытке задержания в Грозном 7 марта 2015 года.

«Ущербность приговора в том, что на скамье подсудимых так и не оказалось организаторов и заказчиков. Мы, как представители Жанны [дочери Немцова], приложим все усилия, для того чтобы это в конце концов произошло», — отметил тогда адвокат потерпевших Вадим Прохоров.

Автор: Владислав Гордеев
При участии: Майя Бобенко
Теги: убийство, жалоба, ЕСПЧ
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