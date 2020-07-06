ЕСПЧ решил запросить у Москвы копию дела об убийстве Немцова

Запрос сделан в рамках разбирательства по жалобе дочери убитого политика Жанны Немцовой на нарушение двух статей Конвенции по правам человека в ходе расследования

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Европейский суд по правам человека решил ознакомиться с материалами расследования убийства в феврале 2015 года в Москве политика Бориса Немцова и запросил их копию у России. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

С жалобой в суд обратилась дочь убитого Жанна Немцова. В решении говорится, что заявитель считает, что в ходе расследования не был установлен мотив преступления, не были допрошены или задержаны все лица, которые могли быть причастны к преступлению, видеозаписи событий в день убийства не были изучены, действия преступников не были правильно классифицированы в соответствии с Уголовным кодексом.

Истец подал жалобу о нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь) и статьи 13 (право на эффективную правовую защиту).

Суд поставил два вопроса, на которые намерен получить ответы.