Десятки человек пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде

Десятки человек пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде

Фото: Brynn Anderson / Assosiated Press

Взрыв прогремел в одном из торговых центров города Плантейшен на юге американского штата Флорида. В результате пострадали не менее 20 человек, еще два человека получили тяжелые ранения сообщает агентство Assosoated Press.

В результате было разрушено помещение ресторана. Находившиеся рядом с ним магазины были повреждены. Взрывной волной куски бетона разбросало на расстояние до 50 м, а фрагменты металла — еще дальше. Все магазины и представительства компаний в здании будут закрыты до тех пор, пока чиновники не подтвердят, что возвращение не угрожает безопасности людей.

Как отмечается в аккаунте городской полиции в Twitter, причиной случившегося стал взрыв газа. На месте происшествия работают полицейские и пожарные. Полиция призвала не приближаться к району ЧП.